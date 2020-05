Comment rÃ©duire la consommation dâ€™Ã©nergie dans les bÃ¢timents anciens ?

Le site Hiberatlas.com présente plusieurs bâtiments à caractère patrimoniale dont la modernisation réhabilitation fut couronnée de succès. Des exemples à suivre…

Les bâtiments anciens représentent 30 % du parc immobilier européen et consomment plus d’un tiers de l’énergie totale utilisée dans le secteur résidentiel à l’échelle de l’Union européenne. Cependant les architectes et les propriétaires manquent souvent d’informations relatives à un processus de réhabilitation de ces bâtiments qui préserve également leurs valeurs esthétiques et patrimoniales.

Des exemples de bonnes pratiques

Un moyen de susciter l’intérêt de ces acteurs consiste à leur fournir des exemples de bonne pratique. C’est la raison pour laquelle la plateforme de recherche internationale Renovating Historic Buildings Towards Zero Energy (La rénovation des bâtiments anciens et leur transformation en bâtiments très performants énergétiquements) a créé une base de données disponible en ligne et intitulée Historic Building Energy Retrofit Atlas (HiBERATLAS ; atlas de la modernisation énergétique des bâtiments anciens). Cet outil a pour but de présenter des bâtiments à caractère patrimoniale dont la réhabilitation fut couronnée de succès. « Les bâtiments historiques au sens « anciens », pas forcément classé ou inscrit aux monuments historiques font partie intégrante des villes et du paysage, mais le maintien de leur caractère opérationnel nécessite leur transformation en objets fonctionnels et abordables », explique Alexandra Troi, la coordinatrice de la plateforme de recherche mentionnée ci-dessus. « La présentation en ligne de plusieurs études de cas concluantes et de solutions de réhabilitation éprouvées constitue un outil précieux et une source d’inspiration pour de futurs projets visant à réduire considérablement la consommation d’énergie des bâtiments historiques et patrimoniaux. »

Des dépenses réduites au tiers de leur valeur

À l’heure actuelle, l’HiBERATLAS comprend plus de dix exemples représentant une large variété de types de bâtiment parmi lesquels un entrepôt du Danemark, une villa d’Italie, un marché d’Espagne ou un silo à charbon de Suisse. D’après les objectifs prévus, la plateforme sera censée présenter plus de cinquante études de cas au cours de l’année 2020. Pour la France, la plateforme en ligne met en avant la réhabilitation et restauration d’une maison à colombages alsacienne qui appartient à la même famille depuis le XVIIe siècle. Le propriétaire souhaitait prouver qu’il était possible de vivre dans un bâtiment patrimonial au confort moderne dont les dépenses d’énergie annuelles sont réduites au tiers de leur valeur. Sa rénovation en profondeur a englobé notamment la pose de nouvelles fenêtres, l’installation d’un freine-vapeur dans le plafond, l’isolation du plancher des combles et la mise en place d’une chaudière à granulés pour le chauffage et l’approvisionnement en eau chaude.

La navigation sur l’HiBERATLAS permet de suivre le processus de planification

« La structure de l’HiBERATLAS repose sur le processus de planification afin d’aider les propriétaires à prendre leurs décisions », explique Alexandra Troi. La première étape se réfère à une description détaillée du bâtiment comprenant l’analyse de sa valeur patrimoniale. Au cours de la deuxième étape, l’architecte est chargé de définir les objectifs de la réhabilitation en concertation avec le propriétaire. « Cette deuxième étape est souvent laissée de côté. Toutefois, il est important de s’assurer que les mesures adéquates ont été adoptées en matière de rénovation », indique Alexandra Troi. Chaque projet phare se décline en quatre sections :

Les informations d’ordre général portant sur le bâtiment : l’ancienneté, la performance énergétique, la taille et le type de construction

Le processus de rénovation : l’objectif de la réhabilitation, les enseignements tirés du passé, l’implication des différents acteurs et les outils

Les solutions de réhabilitation : les murs extérieurs, les fenêtres, les systèmes de CVC et les systèmes à énergies renouvelables

L’évaluation : l’efficacité énergétique, le confort intérieur, les coûts et l’environnement

La totalité des projets sont illustrés par un grand nombre de photos et de plans visant à représenter l’apparence du bâtiment avant et après la réhabilitation. La présentation des informations sur deux niveaux constitue une caractéristique particulière de l’HiBERATLAS. Un lecteur rapide qui n’a besoin que d’une vue d’ensemble du projet disposera de toutes les informations pertinentes sur une seule page. Un utilisateur expert aura quant à lui la possibilité d’utiliser les flèches de liste déroulante ou de lire des informations de fond dans toutes les sections afin de consulter des chiffres, des plans et des photos offrant une vision plus détaillée. Les solutions de réhabilitation sont décrites avec de nombreux détails qui permettent aux architectes et aux planificateurs d’opter pour une mesure appropriée à leur projet.

Encadré

HiBERATLAS dans le cadre de l’IEA SHC

Renovating Historic Buildings Towards Zero Energy est l’une des plateformes de recherche internationales qui opèrent actuellement dans le cadre de l’IEA Solar Heating and Cooling Programme (Programme chauffage et climatisation par énergie solaire de l’Agence Internationale de l’Energie). Quelque 400 experts issus de vingt pays et de cinq organisations couvrent un large éventail de sujets allant des futurs concepts de réservoir de stockage aux nouvelles solutions photovoltaïques thermiques dans des systèmes de CVC.

www.hiberatlas.com/