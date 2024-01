Wewise, le bras armé solaire et renouvelable du groupe Butagaz pour décarboner les activités des entreprises

Alors que le paysage économique et réglementaire actuel impose aux entreprises – et notamment celles de taille intermédiaire (ETI) – un défi colossal, celui de la transition énergétique, le groupe Butagaz, une entreprise du groupe DCC Energy, annonce le lancement de Wewise. Cette nouvelle marque qui réunit près de 300 collaborateurs en France regroupe les entreprises dédiées aux énergies renouvelables, au solaire photovoltaïque et à la gestion des systèmes énergétiques du groupe Butagaz. Wewise, un partenaire de confiance au service de la transition énergétique des ETI !

Conscient du contexte actuel (réglementaire, économique et environnemental), le groupe Butagaz franchit aujourd’hui une nouvelle étape majeure avec le lancement de la marque Wewise, un partenaire de confiance au service des ETI, spécialisé dans la décarbonation des entreprises.

Allier la capacité à répondre globalement aux besoins de décarbonation des

ETI tout en cultivant la proximité avec les territoires

En 2020, 31% des dirigeants d’ETI se sentaient concernés par les enjeux

environnementaux1. Aujourd’hui, ce chiffre a plus que doublé puisqu’ils sont près de 67% à se sentir attentifs à ces enjeux. Un signal que le Groupe Butagaz a bien entendu. Ainsi, Wewise a pour ambition de répondre de manière globale aux besoins des entreprises de taille intermédiaire en matière de décarbonation tout en capitalisant sur la proximité grâce à l’implantation locale de ses antennes. Wewise vient concrétiser la stratégie de diversification amorcée par le groupe Butagaz dès 2017 et visant à en faire un fournisseur multi-énergies et multiservices qui accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Cette stratégie s’est renforcée avec l’acquisition en 2021 de Solewa et de Soltéa, deux entreprises françaises spécialisées dans l’installation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques. Ces rachats, complétés par ceux de Sys EnR et d’O’SiToit, constituent les membres fondateurs de Wewise. Pensée comme un catalyseur de la transition énergétique, Wewise offrira aux ETI, un accompagnement sur mesure, répondant à leurs besoins spécifiques partout sur le territoire national. Tandis que Solewa et Soltéa couvrent l’ouest et le sud-ouest du territoire national, SyS EnR intervient sur l’ensemble du territoire, et O’SiToit est présente dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’en Bourgogne Franche-Comté. Avec près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé en 2023 et plus de 2 500 clients accompagnés, la nouvelle marque se distingue par sa capacité à offrir une gamme de services énergétiques adaptés, orientés vers une démarche durable et renouvelable, en tout lieu.

Des ambitions européennes

Wewise sera, à terme, utilisée par les autres entreprises dédiées à la décarbonation des entreprises du groupe DCC Energy en Europe. DCC Energy compte 17 entreprises dédiées à la décarbonation au sein de six pays européens : Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Norvège et France. Wewise sera gage de qualité et de proximité, tout en s’appuyant sur la solidité d’un réseau d’envergure européenne. Wewise favorisera également l’émergence d’une culture globale, d’une identité commune et d’une vision partagée au sein de ce réseau, tout en capitalisant sur l’esprit entrepreneurial de chacun de ses membres fondateurs, leur connaissance pointue du marché local, ainsi que leur proximité territoriale et relationnelle. Le lancement de Wewise représente une étape clé dans la stratégie “Cleaner Energy in your power” telle que définie par DCC Energy, dont l’ambition est de doubler les bénéfices et de réduire de moitié les émissions carbone d’ici à 2030. À cet horizon, la marque entend conquérir 10 à 20% de parts de marché des fournisseurs de services énergétiques en

Europe. Un objectif qui s’appuie sur l’ambition de devenir leur partenaire incontournable dans leur stratégie de décarbonation. « C’est avec une immense fierté que nous annonçons la création de Wewise. Cette marque nous l’avons pensée et conçue avec DCC plc, maison mère du groupe Butagaz, comme un partenaire de confiance qui place la proximité et la durabilité au cœur de sa mission. Depuis des décennies, nous accompagnons les professionnels en innovant jour après jour pour répondre à leurs besoins énergétiques. Prendre part à leur décarbonation, c’est à la fois une chance et un devoir qui nous engage. Cette marque incarne notre ambition : celle de devenir le partenaire le plus fiable pour toutes les ETI souhaitant s’engager dans cette démarche cruciale et essentielle pour lutter contre le réchauffement climatique », estime Emmanuel Trivin, Président du groupe Butagaz.

1 Étude Climat de Bpifrance Le Lab, avril 2023, « Décarboner les PME et ETI françaises : des petits pas aux virages stratégiques ».