Webinaire/Invitation Ã  la 1Ã¨re Ã©tude du Projet transfrontalier EDIFICAT le 23 septembre : autoconsommation photovoltaÃ¯que

La 1ère journée d’étude du Projet transfrontalier EDIFICAT aura lieu sous forme de webinaire le mercredi 23 septembre 2020 de 9h30 à 11h30 et sera consacrée au thème : « Énergies renouvelables pour le bâtiment : autoconsommation photovoltaïque ». Un point d’actualité sera présenté sur la réglementation, la législation et les dispositifs d’accompagnement et de financement existants en France en autoconsommation photovoltaïque, individuelle et collective. Quatre entreprises du secteur partagerons ensuite un retour d’expérience. La journée sera suivie l’après-midi par des rencontres entrepreneuriales B2B transfrontalières online, de 15h30 à 18h00.

Pour rappel, le projet européen de coopération transfrontalière INTERREG POCTEFA nommé EDIFICAT porte sur « Le secteur de l’efficacité énergétique de part et d’autre des Pyrénées » aux côtés de la mairie de Gérone (pilote du projet), l’agglomération de Perpignan, et le cluster catalan pour l’efficacité énergétique CEEC. Ce projet dont le pôle de compétitivité DERBI est partenaire vise à mettre en place des conditions favorables à une réorientation du secteur de la construction vers une activité plus durable et qualitative, par un travail transfrontalier de mise en relation, de formation et de collaboration entre entreprises et professionnels du bâtiment. A travers ce projet, le pôle DERBI et le cluster CEEC organiseront, d’ici 2022, 6 journées d’études transfrontalières, ainsi que des rencontres B2B, dédiées à l’efficacité énergétique. Les six thématiques prédéfinies à ce jour sont les suivantes :

1. Énergies renouvelables pour le bâtiment : autoconsommation photovoltaïque Énergies renouvelables pour le bâtiment : géothermie, biomasse, solaire thermique Matériaux performants pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments Smart-home : des objets connectés au service de l’efficacité énergétique Maquette numérique : le BIM (Building Information Modeling), la révolution du secteur de la construction Les Ilots de chaleurs urbains, une stratégie d’aménagement durable

