Huawei : le ratio de performance de la centrale PV de Chulakkurgan est 3,8% plus Ã©levÃ© que la simulation initiale

Le Kazakhstan bénéficie de 2 200 à 3 000 heures de soleil par an, ce qui offre un grand potentiel de développement photovoltaïque. La centrale PV de 50 MW de Chulakkurgan au Turkistan, soutenue par l’investisseur Risen Energy, se met en évidence pour ses performances. On vous explique pourquoi !

Là, le vent hurle, le sable est lourd et le climat est rude. Les données de la station météo de Chulakkurgan montrent que la température la plus basse enregistrée est de –27 ° C et la plus élevée de 42 ° C. Néanmoins, le résultat réel de la mesure du ratio de performance (PR) de la centrale en juillet était de 80,39%, soit 3,8% de plus que la valeur simulée. Considérant un environnement aussi extrême, le rendement énergétique a largement dépassé les attentes en matière de conception et de retour sur investissement (ROI), malgré les probabilités qui s’y opposent.

Comment cette installation photovoltaïque a-t-elle dépassé de façon si spectaculaire les attentes?

Le projet utilise des modules PV polycristallins Risen Energy 330 W, des onduleurs string Huawei SUN2000-185KTL et des trackers Arctech Solar Skyline 1V84. Les onduleurs string fonctionnent avec les trackers et les modules PV se déplacent en suivant le soleil, garantissant ainsi l’état optimal de chaque string PV de l’installation. La fonction multi-MPPT de l’onduleur Huawei peut aider à minimiser l’impact de l’inadéquation des chaînes PV par temps poussiéreux et nuageux. Un générateur photovoltaïque de 3,5 MW prend en charge 170 routes MPPT pour garantir que chaque chaîne photovoltaïque fonctionne à son optimum, ce qui à son tour apporte des rendements énergétiques plus élevés. De plus, les onduleurs string de la série Huawei SUN2000 peuvent fonctionner sur une large plage de températures, ce qui convient aux environnements à la fois chauds et froids extrêmes tels que le Kazakhstan. Ils peuvent fonctionner de manière stable dans la plage de température de –40 ° C à 60 ° C, avec une disponibilité atteignant plus de 99,996%. Des conditions extrêmement chaudes ou froides posent généralement de graves problèmes aux composants. Huawei utilise des normes de sélection de composants élevées et des technologies de dissipation thermique brevetées pour garantir la fiabilité de tous les composants, même dans des environnements difficiles ou sévères.

Démarrer tôt et s’arrêter tard chaque jour

En outre, les onduleurs string Huawei utilisent une technologie de contrôle de faible consommation d’énergie, une technologie d’alimentation avec une large plage de tension d’entrée et une technologie de suppression des pics d’arrêt des composants de puissance. Ils prennent également en charge une plage de tension de fonctionnement aussi large que 500–1500 V. Une limite inférieure de tension de fonctionnement inférieure permet aux onduleurs de démarrer tôt et de s’arrêter tard chaque jour, ce qui leur permet de générer plus d’électricité.

Le succès de ce projet est indissociable de la conception méticuleuse et de l’optimisation de l’équipe technique de Risen Energy basée en Chine. Jeff Lv, directeur technique, était sur place personnellement pour l’inspection et la recherche. Sous sa direction, l’équipe technique de Risen Energy compare plus de 100 solutions de conception de systèmes avec des algorithmes de configuration et de perte automatiques, et analyse la sensibilité aux coûts et aux bénéfices. L’équipe optimise et sélectionne la structure de coûts de chaque projet. La conception de la solution modulaire, puissante et performante garantit un équilibre entre le coût et la qualité du projet. L’équilibre correspondant créé entre le coût et le rendement énergétique est la clé du rendement énergétique élevé du projet.

Encadré

Le Kazakhstan terre de solaire

Selon les données du ministère de l’Énergie du Kazakhstan, au premier trimestre de 2020, le pays a produit 548,4 millions de kWh d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dont 35,7% à partir du PV. Dans le concept de transition vers une économie verte, le gouvernement kazakh a proposé d’augmenter la proportion d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables à 3% d’ici fin 2020. « Nous pensons que plus de centrales photovoltaïques avec des ratios de performances inattendues rendront l’avenir du marché photovoltaïque du Kazakhstan plus brillant » conclut Huawei dans un communiqué.