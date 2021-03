Webinaire/Enerfip: la solution financement courts-termes, mezzanine et corporate la plus compÃ©titive du marchÃ© (16 mars-11h00)

Avec une augmentation de 250% de ces financements conventionnels sur le premier trimestre 2021, Enerfip s’affirme de plus en plus comme un acteur à même de rebattre les cartes d’un secteur plutôt conservateur mais où la demande explose côté porteur de projets. Pour présenter son offre de service, la plateforme Montpelliéraine, devenue N°1 français du secteur, propose un wébinaire dédié sur le thème : « Accompagner les besoins des développeurs de projet ».

La croissance extrêmement soutenue des énergies renouvelables et leur nature très capitalistique engendrent un développement exponentiel des demandent de fonds propres et de financements divers. Positionnée historiquement sur les volets bonus CRE et acceptabilité, Enerfip s’est naturellement diversifiée vers l’accompagnement des porteurs de projets sur l’ensemble de leurs besoins. Ce faisant, la plateforme a mis au point une offre de service complète pour répondre différentes typologies de financement, tels que :

Les financements court-terme (ou bridge pour les anglicistes) ;

Les financements en dette mezzanine ;

Les financements dit « corporate » ou de développement.

Pour expliciter tout cela, Enerfip présentera mardi 16 mars à partir de 11h00 et sur une durée d’une heure un wébinaire dédié à ces différentes offres de services. L’occasion pour les porteurs de projets d’appréhender les modalités et modes opératoires proposés, et de découvrir les avantages de ce canal de financement. Un temps sera prévu en fin de séance pour répondre aux diverses questions des participants.

app.livestorm.co/enerfip/financements-ezzanines-court-terme-et-corporate