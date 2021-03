EVER Monaco aura lieu du 5 au 7 mai 2021

La 16ème édition d’EVER Monaco se tiendra du 5 au 7 mai 2021 à l’espace Fontvieille, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les plus grands constructeurs automobiles ont déjà confirmé leur présence, sans oublier les acteurs du monde du deux-roues, de l’habitat durable, de la construction « zéro émission » et de l’énergie décarbonée.

EVER Monaco change de place pour plus d’espace. Pionnière des manifestations dédiées à la mobilité durable et aux énergies durables en Principauté, l’exposition se déroulera pour la première fois à l’espace Fontvieille sur 8 500 m2, dont 2 000 m2 sous le majestueux « chapiteau ». « EVER 2021 s’annonce dès à présent comme un assez bon cru et ce malgré le contexte sanitaire », indique S.E.M. Bernard Fautrier, Président d’EVER Monaco. « D’une part, la légitimité bâtie par EVER depuis 2006 a été prise en compte par les acteurs des secteurs de la mobilité et de l’énergie. D’autre part la pandémie a clairement développé l’intérêt des consommateurs pour une mobilité plus propre et une transition vers les énergies renouvelables dont EVER constitue une vitrine très appréciée. »

1 000 choses à découvrir

Les plus grands constructeurs automobiles tels qu’Audi, BMW, Fiat, Honda, Jeep, Kia, Mercedes, Mini, Porsche, Renault, Smart, Suzuki –liste non exhaustive- seront en effet présents à EVER Monaco, qui accueillera également pour la première fois des camions électriques. Avec les deux-roues et les éléments de mobilité douce (trottinettes électriques) EVER Monaco offrira la possibilité d’essayer gratuitement plus de 30 véhicules ! De nombreuses autres entreprises en relation avec l’esprit de l’exposition seront également présentes (liste des exposants sur simple demande).

Des tables rondes de haut niveau

EVER Monaco donnera la parole aux meilleurs conférenciers et experts du secteur. De nombreuses personnalités sont attendues pour débattre des thèmes qui sont aujourd’hui au cœur des discussions pour un meilleur avenir, comme l’intelligence énergétique ou la mobilité dans les territoires.

EVER renouvelle également pour la troisième année son partenariat avec le Yacht-Club de Monaco, afin de poursuivre les discussions sur le nautisme durable, question incontournable autour de la navigation de loisir. Un bateau électrique produit par la société monégasque LANEVA assurera gratuitement la liaison entre le Port de Fontvieille et le Port Hercule, à proximité des paddocks du championnat du monde ABB FIA Formula E, dans le cadre de la préparation du 3ème E-Prix de Monaco qui aura lieu le 8 mai.

Un village de start-ups

C’est la quatrième année qu’EVER Monaco accueille des start-ups, cette fois au sein d’un village dédié compte tenu du nombre de jeunes sociétés attendues. Le but est d’aider les chefs d’entreprise à rencontrer des investisseurs, et de pouvoir leur présenter leurs projets. Des séances de « pitch » seront organisées afin que chacun puisse tenter sa chance. EVER Monaco sera également le théâtre de la finale du concours METHA EUROPE (Maîtrise de l’Energie dans les Transports et l’Habitat), organisé par les Ecoles de l’Institut Mines Télécom (IMT). La remise des prix aura lieu en présence de personnalités monégasques.

EVER Monaco répond aux strictes normes du label Monaco Safe, qui permettra à tous de bénéficier des meilleures conditions sanitaires au cours de la manifestation.