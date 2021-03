Webinaire : Solariser la chaleur, câ€™est moins cher que lâ€™Ã©lectrification pour remplacer les fossiles dans lâ€™industrie en Europe

Solar Heat Europe propose un webinaire (en anglais) dans le cadre de la semaine européenne de l’industrie #EUIndustryWeek : ‘Cheaper than electrification: how solar heat will replace oil and gas in the EU industrial sector’. Ce webinaire se tiendra le 9 mars de 10h à 11h15.

Les systèmes de chaleur solaire pour les process industriels (Solar heat for industrial process ou SHIP) deviennent une réalité de plus en plus présente et pourraient jouer un rôle clef dans la décarbonation industrielle. Alors que les projets SHIP bénéficient déjà d’un solide retour d’expérience dans l’Europe centrale et du Nord, ils sont encore trop méconnus dans les états membres du Sud.

Afin d’aborder ce potentiel inexploité dans ces régions, Solar Heat Europe organise cet événement dans le cadre des EU Industry Days en partenariat avec notamment IRENA, le programme Solar Heating and Cooling de l’Agence Internationale de l’Energie, AEE Intec, et des entreprises spécialisées sur le sujet comme Absolicon, NewHeat, TVP Solar et Solrico.

Le webinaire permettra de présenter des retours d’expériences en Grèce et en Italie et d’échanger sur de nouveaux modèles commerciaux (ESCOs). A l’occasion de cet événement, un représentant d’IRENA présentera également des données sur le coût des centrales de chaleur solaire en Europe en comparaison d’autres régions dans le monde.

register.gotowebinar.com/register/3862509993904171019