Webinaire SOCOL : La chaleur solaire, une solution pour une eau chaude plus verte des piscines collectives

SOCOL organise un webinaire le 14 septembre prochain, de 14h30 à 15h30, sur le thème : « La chaleur solaire, une réponse adaptée aux besoins en eau chaude des piscines collectives ». Animé par Philippe Papillon, qui a coordonné la réalisation technique du récent guide SOCOL dédié à ce sujet, il permettra de détailler les différentes technologies solaires thermiques, adaptées aux divers besoins (ECS, bassins) de plusieurs typologies de piscines (plein air à utilisation estivale, couverte « 4 saisons », bain nordique). Si le Fonds Chaleur n’aide que les applications dédiées à l’eau chaude sanitaire de ces établissements (en non le préchauffage ou maintien en température des bassins), le solaire thermique constitue une solution performante et adaptée pour tous les besoins de ces établissements.

Pour exemple, les piscines publiques représentent un peu plus de 10% des consommations énergétiques des collectivités locales : cela correspond à 60 kWh/an par habitant (l’équivalent d’une quarantaine de douches) et près de 5€ par habitant. Les piscines sont généralement les équipements qui pèsent le plus lourd dans le budget “énergie” des collectivités… Lors de ce webinaire, les différents schémas proposés pour chaque cas de figure, accompagnés d’éléments de dimensionnement et de points de vigilance, seront présentés, ainsi que des retours d’expérience concrets.

register.gotowebinar.com/register/7355338481822375693