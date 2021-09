UAPV21 UniversitÃ© de l’autoconsommation photovoltaÃ¯que (21 et 22 septembre) : les inscriptions sont ouvertes !

L’université de l’autoconsommation photovoltaïque, organisée par Enerplan, aura lieu à Paris, à l’espace Saint-Martin, sur 2 jours, les 21 et 22 septembre pour faire le tour des thématiques structurant l’autoconsommation photovoltaïque. Ce rendez-vous solaire incontournable de la rentrée revient dans son concept initial, en présentiel, afin de privilégier les rencontres et les échanges entre professionnels de la filière. L’événement sera également retransmis gratuitement en direct sur la chaîne YouTube d’Enerplan via une inscription en distanciel. Le lien de connexion sera envoyé quelques jours avant le début de l’événement.

La première journée en plénière, le mardi 21 septembre, sera organisée autour de tables rondes pour aborder des thématiques stratégiques. Le mercredi 22 septembre sera dédié aux sessions interactives. Cette deuxième journée sera consacrée à des thématiques opérationnelles au travers six sessions d’une heure, avec des duos d’experts et une séance de questions/réponses.

Il est à noter que l’accès à l’événement sera soumis aux conditions sanitaires en vigueur (pass sanitaire).

