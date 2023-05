Webinaire PÃ´le DERBI / Singapour : pÃ©nÃ©trer le marchÃ© des EnR le jeudi 22 juin prochain en matinÃ©e

La Chambre de Commerce Française de Singapour (FCCS) en partenariat avec le Pôle de compétitivité DERBI organisent une table ronde en webinaire en ligne sur le thème : Singapour : pénétrer le marché des EnR le jeudi 22 juin 2023 de 10h à 11h. Cet événement est organisé en partenariat avec l’Economic Development Board de Singapour (EDB), l’agence gouvernementale chargée de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique et industriel de Singapour.



Ce webinaire s’adresse à des entreprises qui souhaitent pénétrer le marché des EnR à Singapour ou dans la zone. Cet échange est une opportunité de mieux comprendre l’environnement des affaires et de bénéficier d’informations, de conseils et d’un appui éventuel. Un témoignage sera apporté par Davide Pacheco, CEO Asia Pacific and Board Member at AMARENCO Singapour. Parmi les autres intervenants : Carine Lespayandel, directrice executive FCCS, Thomas Giraudo, responsable de comptes Industries et Cleantech FCCS, Laetitia Lautode, Implantations et visa FCCS ou encore Zhilin Sim, vice-président régional EDB.

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MMds2_3gWkWzoweTlZu0r6yma6dcnDtBuQQaJg9hNNxURUxGV1dVOTRLNzhVSUFWT0M1TFczRjRYSi4u