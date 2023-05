1er Forum National des Ã©nergies renouvelables et de la biodiversitÃ© le 5 juillet : ouverture des inscriptions

Le Syndicat des énergies renouvelables organise le mercredi 5 juillet 2023 à Châteauform’ – Les Jardins de Saint Dominique, à Paris, le 1er Forum national des énergies renouvelables et de la biodiversité intitulé “Energies renouvelables & Biodiversité : même combat”.

En se substituant aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont indéniablement un puissant levier pour freiner le réchauffement climatique. Nécessitant de nouvelles infrastructures, ces énergies interagissent avec l’environnement, et en particulier sur le vivant qui traverse une sixième extinction de masse. Comment alors, le déploiement des énergies renouvelables peut-il répondre à cette double crise, à la fois du climat et de la biodiversité ? Comment concilier développement des EnR et préservation de la biodiversité ?

Plus de 250 participants sont attendus pour ce premier événement qui vise à faire un état des lieux des connaissances sur les impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité mais aussi et surtout les solutions apportées par les filières pour minimiser ces impacts et promouvoir de potentiels bénéfices. Un éclairage sur les pratiques à l’échelle européenne/internationale et sur le rôle du droit dans l’équilibre entre EnR et protection des espèces permettront également d’alimenter les échanges dans la perspective de la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie.

ser-evenements.com/1er-forum-enr-biodiversite/?utm_source=eBlaster_To-be-sent&utm_medium=email&utm_content=Programme-et-inscription&utm_campaign=ForumEnRBiodiv2023Ouverture_13754