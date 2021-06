Webinaire IPVF UNITE â€“ Casser les coÃ»ts des cellules solaires III-V le mercredi 23 juin 2021 Ã  11H00

IPVF UNITE organise le mercredi 23 juin prochain un webinaire consacré aux efforts à déployer pour faire baisser drastiquement le coût des cellules solaires III-V. Et l’enjeu est de taille, le défi immense !

Les cellules solaires multi-jonctions III-V sous concentration solaire détiennent actuellement les records de taux de conversion de la lumière en électricité (>47%). Bien qu’elles aient des rendements plus élevés que les technologies concurrentes, ces cellules solaires sont considérablement plus coûteuses en raison des techniques et des matériaux de fabrication actuels. Leur utilisation était donc réservée jusqu’à présent au photovoltaïque à concentration ou au secteur spatial.

Des efforts de recherche actifs visent à réduire le coût de l’électricité générée par ces cellules solaires grâce à des approches telles que le développement de nouveaux matériaux de substrat, de matériaux absorbants et de techniques de fabrication. Disposer de cellules performantes, légères et flexibles permet d’ouvrir de nouveaux marchés tels que les constellations de satellites, les drones solaires et le VIPV (Vehicle Integrated Photovoltaïc).

Ce webinaire, réunira pour en parler :

Fabrice Poulin, Directeur du cabinet Infinergia Consulting,

Stéphane Collin, Directeur de recherche au C2N et à l’IPVF,

Benjamin David, CEO et fondateur de XSun.

app.livestorm.co/p/ca4f762e-942f-4e23-a202-4a403813cd3e