CMS Francis Lefebvre sâ€™implante en NorvÃ¨ge

CMS s’associe à Kluge, un cabinet d’avocats norvégien de premier plan et en pleine croissance, avec des objectifs communs dans les domaines de l’énergie, des énergies renouvelables et des ESG.

Le cabinet d’avocats Kluge vient de rejoindre CMS. Son intégration devrait être finalisée d’ici le mois d’octobre et le cabinet norvégien centenaire portera désormais le nom de CMS Kluge. L’arrivée de Kluge et sa profonde compréhension du marché local renforcent la présence de CMS dans les principaux centres d’affaires en Europe. Depuis plus de 20 ans CMS développe des partenariats avec des cabinets indépendants partageant les mêmes convictions, dotés d’un riche héritage et soucieux de délivrer une prestation d’excellence à leurs clients. En 2019, deux cabinets africains et en 2017, trois cabinets latino-américains ont rejoint CMS. À ce jour, CMS compte 79 bureaux dans 44 pays et plus de 5 000 avocats dans le monde. Kluge compte 153 avocats, avec des bureaux à Bergen, Oslo et Stavanger.

De fortes synergies dans le domaine des renouvelables

CMS et Kluge disposent de fortes synergies dans le domaine de l’énergie, en particulier les énergies renouvelables, ainsi qu’en fusions-acquisitions et technologie, ce qui offre des opportunités significatives aux deux cabinets en matière de conseil et transactions transfrontalières. L’accompagnement des clients dans le cadre des critères ESG et de l’évolution vers le zéro carbone et l’énergie propre est d’une importance vitale pour les deux cabinets et constituera une part importante de leur croissance continue. Pierre-Sébastien Thill, Executive Chairman de CMS, a déclaré : “L’expertise locale et la stratégie internationale de Kluge, ainsi que son excellente réputation, constituent une formidable opportunité pour CMS, qui renforce ainsi son ancrage sur les marchés européens clés.” Matthias Lichtblau, directeur exécutif de CMS, a déclaré : “Nos clients considèrent la Norvège comme une opportunité majeure, car il s’agit d’une économie très performante orientée vers l’exportation, avec une attention accrue pour les énergies renouvelables et les affaires plus durables. De nombreux clients de CMS sont déjà actifs dans la région, et y établir une présence est donc une étape naturelle pour nous. De plus, les clients norvégiens auront désormais un accès complet à CMS, l’une des principales organisations juridiques mondiales”.