Webinaire IEA/nergies renouvelables 2018: Gros plan sur l'Ã©lectricitÃ© le mardi 27 novembre prochain

L’AIE (Agence Internationale de l’Energie) organise le 27 novembre prochain un webinaire pour en savoir plus sur les prévisions d’électricité renouvelable sur la période (2018-2023). Les experts de l’AIE discuteront de l’évolution des politiques, des moteurs et des défis du déploiement des énergies renouvelables dans diverses régions et technologies. Pendant le webinaire, il sera possible de poser des questions directement aux experts régionaux et technologiques de l’AIE.

L’analyse de marché Énergies renouvelables 2018 de l’AIE fournit des analyses et des prévisions détaillées des énergies renouvelables (2018-2023) pour les secteurs de l’électricité, de la chaleur et des transports. Le secteur de l’électricité reste le point le plus favorable aux énergies renouvelables avec la croissance exponentielle du solaire photovoltaïque et de l’énergie éolienne prévue au cours des prochaines années.

