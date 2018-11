Le projet STEADY GO d'optimisation de l'autoconsommation pour la climatisation de SENR labellisÃ© par Capenergies

Le Pôle de compétitivité Capenergies atteste que le projet STEADY GO, porté par la société SENR, a été labellisé le 15 novembre 2018. Une bonne nouvelle pour l’entreprise SENR forte de 20 ans d’expérience dans le domaine du génie climatique ! Afin d’aller plus loin dans l’optimisation des réductions de consommations d’énergie, SENR a développé sa propre gamme de climatiseurs hybrides solaires STEADY Go qui couvre une plage de puissances allant de 12 kW jusqu’à plus de 250 kW sur un seul réseau. Objectif : l’optimisation de l’autoconsommation solaire pour les installations de climatisation centralisée.

Pour cette labellisation, le Pôle Capenergies a considéré les critères suivants :

Pertinence par rapport au périmètre du Pôle,

Objectifs, livrables et impacts énergétiques,

Positionnement par rapport aux solutions existantes et caractère différenciant,

Partenariat et plan de développement,

Modèle d’affaires, pertinence économique et perspectives marché,

Impacts et retombées économiques,

Enjeux environnementaux et sociétaux

Consciente qu’aujourd’hui les installateurs et consommateurs recherchent des solutions économiques avec un excellent rapport qualité/prix, SENR a noué des partenariats exclusifs avec des fabricants leader mondiaux pour la partie climatisation tertiaire. SENR travaille déjà avec de nombreux partenaires, installateurs, bureaux d’études, architectes, en France et à l’échelon Européen.

Plus d’infos…