Webinaire de prÃ©sentation des GÃ©nÃ©rateurs ÃŽle-de-France le mardi 5 dÃ©cembre 2023 de 14h Ã 16h

Le département Energie de L’Institut Paris Region organise un Webinaire sur le thème : « Un dispositif pour le développement du solaire photovoltaïque et de l’éolien sur les territoires ». Ce webinaire sera l’occasion de présenter le dispositif Les Générateurs Île-de-France, ses conseillers, ses missions et l’accompagnement proposé, pour faciliter le développement des projets solaires photovoltaïques et éoliens et contribuer aux objectifs communs de la transition énergétique sur les territoires franciliens.

Les Générateurs Île-de-France : pour qui ? et pour quoi ? Ce dispositif, déployé dans plusieurs régions par l’ADEME, vise à accompagner les collectivités locales dans l’émergence et le développement de projets solaires photovoltaïques et éoliens, qu’il s’agisse de projets à leur initiative ou portés par des acteurs des territoires. À travers l’expertise technique et la connaissance locale des conseillers et structures associés au dispositif Les Générateurs Île-de-France, il s’agit d’apporter un conseil neutre et objectif aux collectivités sur ces filières renouvelables, de permettre leur montée en compétences sur les plans technique, juridique et financier sur les phases initiales des projets. L’ambition est d’aider à l’émergence de projets d’énergies renouvelables construits avec les territoires et en lien avec les objectifs de développement à l’échelle locale et régionale.

Le réseau francilien est coordonné par l’AREC, département énergie climat de L’Institut Paris Region, et réunit une dizaine de partenaires qui agissent sur les territoires : l’ALEC Sud Parisienne, l’ALEC Maîtrisez Votre Énergie, l’ALEC Ouest Essonne, l’ALEC Paris Ouest La Défense, le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne, Énergie Partagée Île-de-France, le SIPPEREC, le SIGEIF, Seine-et-Marne Environnement, et le SEY 78 ainsi que l’ADEME Île-de-France, la Région Île-de-France et la DRIEAT. Un réseau riche d’experts territoriaux franciliens !