TSE lance un financement participatif pour la canopÃ©e agricole de Souleuvre-en-Bocage

TSE, producteur français indépendant d’énergie solaire et expert de l’agrivoltaïsme en France, ouvre le 20 novembre prochain un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la mise en place d’une canopée agricole sur la commune de Souleuvre-en-Bocage, dans le Calvados. D’un montant de 800 000 euros, la collecte sera ouverte aux habitants du département d’implantation, le Calvados, et des départements limitrophes : l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime.

La levée de fonds de TSE en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, d’accompagner l’installation d’une canopée agricole sur une exploitation avec une activité de production de fourrage destinée à l’alimentation de vaches laitières, située sur la commune de Souleuvre-en-Bocage dans le Calvados.

Financer une expérimentation grandeur nature inédite d’agrivoltaïsme

Pour les prêteurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à la transition agricole et énergétique du territoire. La canopée agricole a été conçue par TSE afin d’aider les agriculteurs à lutter contre les aléas climatiques grâce aux panneaux solaires rotatifs situés en hauteur et générant un ombrage tournant sur la parcelle. Elle protège les cultures et améliore le bien-être animal tout en produisant de l’énergie verte, favorisant ainsi une agriculture durable et la préservation des ressources en eau. Pour Matthieu Debonnet, Président de TSE « Depuis plusieurs années, l’agriculture fait face à des évènements climatiques extrêmes. Chez TSE, nous produisons non seulement une énergie verte et locale pour lutter contre le réchauffement climatique mais chacun de nos projets doit avoir un impact positif pour la collectivité, ses habitants et le monde agricole. Nous sommes heureux d’ouvrir aux habitants ce financement participatif leur permettant de contribuer au développement de notre innovation agrivoltaïque, qui répond à l’urgence de la souveraineté énergétique et alimentaire ainsi qu’aux défis climatiques, tout en bénéficiant de ses retombées financières ».

Une puissance estimative de 2,9 MWc

Depuis quelques années, l’exploitation a particulièrement souffert de stress thermique et hydrique, avec de fortes températures et de longues périodes sans eau qui ont impacté la qualité des pâtures, la pousse de l’herbe, le confort et la productivité laitière du troupeau. En conséquence, l’agriculteur ne fait plus pâturer ses 130 vaches laitières et doit les laisser en bâtiment. A l’aide de la canopée agricole, le retour des vaches laitières au pâturage est désormais envisageable. D’une puissance estimative de 2,9 MWc, la canopée agricole sera constituée de 5 192 modules photovoltaïques installés sur une surface de 3,4 hectares. L’infrastructure devrait produire annuellement 3 676 MWh, soit la consommation électrique de 1 676 personnes, et évitera le rejet de 137 tonnes d’équivalent CO2 par an.