Wagner Solar ajoute les modules LONGi Solar Ã  son portefeuille

LONGi Solar, le premier fabricant au monde de modules solaires monocristallins, et le grossiste Wagner Solar ont conclu un partenariat stratégique. Les modules solaires Mono PERC de LONGi sont désormais disponibles auprès de Wagner Solar. Le portefeuille comprend aussi des modules bifaces, des modules à demi-cellules et des modules Mono PERC de nouvelle génération qui font appel à d’autres technologies de haut rendement.

Spécialiste du haut rendement

« Cette collaboration avec LONGi Solar, le leader du marché en matière de modules monocristallins à technologie PERC, complète parfaitement notre portefeuille de produits dans ce domaine si important aujourd’hui », explique Wilfried Renker, directeur commercial de Wagner Solar. « LONGi Solar a su nous convaincre en tant que fabricant verticalement intégré, il a développé le module Mono PERC avec le taux de rendement le plus élevé de 20,66 % et a investi plus que toute autre société du secteur photovoltaïque dans la recherche et le développement. » Au premier semestre 2018, l’entreprise a investi 105 millions de dollars US dans la recherche et le développement, soit 7,18 % de son chiffre d’affaires.

De la maison individuelle aux grandes installations photovoltaïques

Gerald Müller, vice-président commercial de LONGi Solar pour l’Europe ajoute : « Notre collaboration avec le grossiste Wagner Solar et son réseau de bons partenaires spécialisés renforce notre présence sur des secteurs importants du marché, des installations destinées aux maisons individuelles jusqu’aux grands parcs industriels. »

