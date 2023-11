VSB Group nomme Dirk Retzlaff Directeur des OpÃ©rations

La direction du groupe VSB est au complet : Dirk Retzlaff a pris le poste de directeur des opérations (COO) le 1er novembre 2023. À l’avenir, Dirk Retzlaff veillera à poursuivre la croissance du portefeuille éolien et photovoltaïque – actuellement de 15GW – du développeur international de projets d’énergie renouvelable. Pour Dirk Retzlaff : “Les énergies renouvelables sont une industrie mondiale avec un énorme potentiel pour nous. La restructuration de l’industrie de l’énergie bat son plein, de sorte que nous, en tant qu’entreprise, pouvons donner l’exemple et façonner le changement dans les régions avec nos projets éoliens et photovoltaïques. C’est là que je veux m’impliquer et apporter mon expérience afin que VSB laisse son empreinte écologique dans de nombreux autres sites en Europe. » Christoph Delbrück, Président de l’Advisory Board VSB Group tient à préciser : “Avec Dirk Retzlaff, nous accueillons un expert du secteur au sein de l’équipe de direction de VSB. Il connaît très bien l’activité de développement de projets d’énergies renouvelables, depuis le développement greenfiled jusqu’au projet en exploitation, et sait aussi comment mettre en service des projets de grande envergure. Nous avons hâte de travailler ensemble. »

L’arrivée de Dirk Retzlaff renforce la direction du groupe VSB et son expertise autour de de son PDG Felix Grolman et du directeur financier Hartmut Lieder. En tant que COO, le dirigeant de longue date transférera les décisions stratégiques aux activités opérationnelles de l’entreprise et veillera ainsi à ce que les projets éoliens et photovoltaïques en cours soient maintenus de manière optimale, et à ce que le portefeuille de projets soit constamment élargi et mis en service efficacement. “VSB est en croissance, ce qui se reflète également dans la densité des tâches de gestion et la complexité des processus et des projets. Nous sommes heureux d’avoir pu inspirer Dirk Rezlaff pour VSB et les défis à venir. Sa carrière à date et son expérience dans la gestion des marchés étrangers sont parfaitement adaptées pour accompagner et stimuler la forte croissance du groupe VSB. » conclut Felix Grolman, PDG du groupe VSB.