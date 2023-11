Sustainalytics amÃ©liore pour la quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive la notation de la performance extra-financiÃ¨re de Voltalia

Voltalia , acteur international des énergies renouvelables, se voit attribuer la 16ème meilleure notation sur les 705 entreprises du secteur évaluées mondialement par Sustainalytics.

Avec une note de 12,51, Voltalia continue de progresser et obtient sa meilleure note depuis cinq ans. Voltalia occupe la 8ème place parmi 93 acteurs de l’énergie renouvelable et la 16ème place parmi 705 utilities. Cette notation des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) témoigne de la robustesse des programmes, pratiques et politiques déployés par Voltalia. Le rapport de Sustainalytics souligne notamment que les stratégies adoptées tiennent compte des attentes des parties prenantes.

Voltalia poursuit ses engagements ESG

Entreprise à Mission depuis 2021

Plébiscité par 99,98% de ses actionnaires au cours de l’Assemblée générale du 19 mai 2021, Voltalia a adopté le statut d’Entreprise à Mission au sens de l’article L. 210-10 du Code de commerce, mettant en cohérence son activité avec ses statuts. En devenant la première entreprise de son secteur et la troisième société cotée sur le marché régulé d’Euronext à devenir Entreprise à Mission, Voltalia démontre sa volonté de poursuivre son action en faveur de l’environnement mondial et du développement local.

Ambition environnementale fixée en 2022

Voltalia s’est fixé pour objectif d’éviter l’émission de 4 millions de tonnes de CO 2 équivalent en 2027.

1 Dans la notation de l’indice Sustainalytics, une diminution de la note correspond à une meilleure performance