Volterres prÃ©sente sa solution innovante de traÃ§abilitÃ© dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable les 7 et 8 septembre 2020 au Salon Produrable

Filiale du groupe Sun’R, acteur indépendant historique 100% renouvelable en France, Volterres sera présente les 7 et 8 septembre prochains au Salon Produrable sur le stand PL21 au Palais des Congrès de Paris. Avec sa solution de traçabilité d’énergie renouvelable, Volterres met les préoccupations environnementales au cœur de son action et répond ainsi directement aux attentes des consommateurs souhaitant s’engager dans la transition énergétique.

Pour la première fois, durant cette première moitié d’année, les Européens ont produit plus d’électricité d’origine renouvelable que d’électricité issue de combustibles fossiles. Cette croissance de l’énergie verte en Europe s’accompagne de nouveaux défis : acceptabilité et valorisation des projets d’énergie renouvelable, traçabilité de l’énergie, rapprochement entre les producteurs et les consommateurs… C’est à ces défis que répond Volterres en proposant la première offre d’électricité verte, locale, 100% transparente et traçable.

L’entreprise Volterres assure les services « classiques » de fourniture et propose sans surcoût un service de traçabilité innovant de l’électricité. Cet outil, baptisé R.E.D.S. et développé par les équipes de Volterres, s’appuie sur la blockchain pour certifier l’origine, la nature et la répartition du type d’énergie consommée (énergie solaire, éolienne, hydraulique, nucléaire etc.). Ainsi, les utilisateurs de Volterres peuvent sélectionner leurs sources de production privilégiées et suivre la part de leur consommation qui provient des centrales de production renouvelable partenaires. Cette traçabilité permet d’encourager la fourniture d’électricité en circuit court et d’améliorer l’acceptabilité locale des installations EnR.

Alexis Bouanani, Directeur de Volterres, et ses équipes, seront disponibles lors de ce salon Produrable pour échanger sur les sujets suivants :

- Pourquoi favoriser la production locale d’énergie ?

- Quels sont les défis pour les producteurs indépendants d’EnR ?

- Comment impliquer les parties prenantes locales dans le développement des EnR sur les territoires ?

- En quoi la traçabilité par la blockchain représente-t-elle une solution d’avenir pour les EnR ?

- Comment l’offre Volterres contribue à la RSE du consommateur ?