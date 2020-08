Q CELLS obtient une capacitÃ© solaire de 315 MW lors de la premiÃ¨re enchÃ¨re solaire+stockage au Portugal

Un total de 315 MW de nouvelles capacités solaires et de stockage sera développé par Q CELLS au Portugal, après que la société ait obtenu la moitié des 12 lots alloués lors du cycle d’enchères de 700 MW.

Q CELLS a obtenu les droits de connexion de 315 MW de nouvelles capacités solaires et de stockage lors de la deuxième vente aux enchères d’énergie solaire au Portugal. La phase d’appel d’offres de cette dernière vente aux enchères portugaise s’est déroulée les 24 et 25 août, Q CELLS ayant remporté la moitié des 12 lots disponibles.

Connexion achevée à fin juin 2024

Au total, 700 MW de capacité ont été mis aux enchères et, pour la première fois au Portugal, les entreprises ont été invitées à soumettre des offres incluant une composante de stockage. Chacun des six systèmes solaires que Q CELLS développera, construira et connectera au réseau électrique portugais combinera l’énergie solaire avec un système de stockage. Ces projets seront tous développés dans la région de l’Alentejo au Portugal, avec deux réseaux à Ourique d’une capacité de 109 MW et 99 MW respectivement; un projet de 50 MW à Ferreira do Alentejo; et trois projets de 19 MW situés à Beja, Vale do Gaio et Porteirinhos. La connexion au réseau des six projets devrait être achevée en juin 2024, Q CELLS développant les projets conformément aux délais d’adjudication fixés par le gouvernement portugais.

Des ambitions solaires très élevées

Chacun des six appels d’offres de Q CELLS a été remporté a une longue expérience et une profonde expertise non seulement dans les projets solaires en aval mais aussi dans le stockage de l’énergie. Q CELLS a obtenu la capacité du réseau en échange du paiement d’un prix annuel fixe par capacité au gestionnaire du réseau national portugais pendant 15 ans. Grâce à la flexibilité offerte par le couplage de l’énergie solaire et du stockage, Q CELLS pourra vendre l’électricité produite par la centrale solaire à des marchands, entreprendre un arbitrage énergétique par décalage temporel et participer aux marchés des services auxiliaires afin de tirer le meilleur parti de ces projets, tout en contribuant à la stabilité du réseau local. Cette stratégie a permis à Q CELLS d’être très compétitif lors de cette vente aux enchères. Après avoir obtenu ces 315 MW supplémentaires de nouvelle capacité solaire au Portugal, Q CELLS peut maintenant se vanter d’avoir un pipeline de développement de près de 2 GW dans le pays. Dans le nord du Portugal, Q CELLS a déjà commencé la construction d’un projet solaire de 11,6 MW, et réalisera d’autres tranches de son vaste pipeline solaire au cours des prochains mois.

Un pipeline de près de 2 GW

Sang Chull Chung, chef de l’unité commerciale downstream de Q CELLS, a déclaré : “Q CELLS est ravi d’avoir obtenu les droits pour développer 315 MW de capacité solaire + stockage dans le cadre de la dernière vente aux enchères portugaise. En tant qu’entreprise, nous avons acquis une grande expertise dans le domaine de l’énergie solaire au Portugal, et avons construit un pipeline de près de 2 GW. “Nous avons abordé cette deuxième vente aux enchères avec un état d’esprit confiant, basé sur l’avantage d’être une société d’énergie propre mondiale et bancable, avec un ADN solaire et une expertise et une expérience de longue date dans le domaine du stockage également. Les ambitions audacieuses du Portugal en matière d’énergies renouvelables sont à la hauteur des nôtres, et nous sommes impatients de nous mettre au travail pour étendre l’empreinte de Q CELLS à tout le Portugal, et même à toute la péninsule ibérique”.