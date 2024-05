Voltalia remporte un projet de 130 mÃ©gawatts en Tunisie

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir remporté un projet solaire localisé près de Gafsa dans le sud-ouest de la Tunisie.

Fort de son expertise et de son engagement en Afrique du Nord depuis plus de cinq ans, Voltalia s’est vu attribuer un projet solaire de 130 mégawatts dans la région de Gafsa. La production de la future centrale sera équivalente à la consommation de plus de 700 000 habitants. Les revenus du projet proviendront d’un contrat de vente d’électricité de 30 ans avec la STEG (Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz), l’opérateur du réseau public tunisien.

La Tunisie vise un taux de production d’électricité d’origine renouvelable de 30% d’ici 2030, contre 2,2% en 2023. Dans un pays qui compte plus de 300 jours d’ensoleillement par an, l’énergie solaire est particulièrement compétitive par rapport aux centrales thermiques qui dépendent principalement du gaz naturel importé. D’autre part, le pays est particulièrement exposé au changement climatique en raison de l’importance de son agriculture tributaire du climat et de son niveau élevé d’urbanisation potentiellement sujet aux inondations. La construction débutera en 2025 et la mise en service est prévue en 2026.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir remporté ce projet. Grâce à des conditions climatiques attrayantes, à des politiques gouvernementales favorables et à un fort soutien des institutions financières internationales, la Tunisie dispose d’un grand potentiel d’énergie renouvelable à court et à long terme. »