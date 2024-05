Solar Distribution, les bonnes affaires des dÃ©stockages de produits solaires

Dans un contexte de prix tendus, tant sur le marché des panneaux que sur celui des onduleurs, la société vendéenne Solar Distribution – qui vient de souffler sa seizième bougie – n’en finit pas de fournir à ses partenaires de belles opportunités commerciales à des prix défiant toute concurrence. D’après Yann Monnier, son fondateur, la société parvient en effet encore à trouver grâce à son réseau européen des lots low cost de produits solaires de qualité à saisir pour les développeurs. Il est ainsi encore possible d’acheter des panneaux en Europe moins chers qu’ils ne couteraient en sortie d’usine chinoise.

Spécialisé depuis plus de 10 ans dans le déstockage d’onduleurs et de panneaux Solar Distribution s’est constitué un maillage de partenariat qui lui donne accès à des stocks et lui permet d’offrir à ses partenaires des prix hors du commun. La preuve en est ces dernières semaines avec des offres pour des onduleurs des plus grandes marques (SMA, Huawei, Solaredge, Fronius). Des onduleurs à moins de 2 centimes d’euro par watt ! Alors que le financement des projets est moins accessible qu’en 2023, il y a fort à parier que Solar Distribution, société spécialisée dans la fourniture de matériel à prix réduits saura attirer l’attention des producteurs d’énergie solaire.