LONGi Solar publie sa premiÃ¨re dÃ©claration sur les droits de l’homme

LONGi, leader mondial de la technologie solaire, a introduit sa première politique des droits de l’homme LONGi, soulignant l’engagement de l’entreprise envers des pratiques commerciales éthiques et le respect des droits de l’homme dans l’ensemble de ses activités mondiales.

La politique menée par LONGi reflète l’engagement du groupe chinois à respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme, telles que définies dans les directives des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme. En établissant un cadre formel, LONGi vise à garantir que les droits de l’homme sont respectés tout au long de sa chaîne de valeur, depuis l’approvisionnement des matières premières jusqu’à la livraison de produits solaires de haute qualité aux clients du monde entier. Zhang Haimeng, vice-président et directeur du développement durable de LONGi, a commenté l’événement en ces termes : “Une gouvernance d’entreprise solide est essentielle pour créer une valeur durable et pérenne pour nos parties prenantes. Comme détaillé dans notre rapport de durabilité 2023, la publication de notre politique des droits de l’homme était l’un des objectifs centraux de la gouvernance durable. Cette politique marque une étape importante dans notre parcours vers la diversité, l’équité et l’inclusion. Cet engagement renouvelé reflète notre aspiration à devenir une entreprise respectable de fabrication de produits solaires qui suscite la fierté de toutes les parties prenantes.”

La stricte interdiction du travail forcé et du travail des enfants est un principe fondamental

La politique de LONGi en matière de droits de l’homme repose sur un ensemble de principes fondamentaux, dont l’interdiction stricte du travail forcé, du travail des enfants et de la discrimination. La politique souligne également l’importance de conditions de travail sûres et saines, de salaires équitables et du droit à la liberté d’association et à la négociation collective. LONGi s’engage à maintenir la transparence dans ses opérations et rendra compte régulièrement de ses progrès dans le respect de ces principes.

Une mise en œuvre à l’échelle mondiale encadrée par un groupe de travail spécialisé

Pour mettre en œuvre efficacement sa politique en matière de droits de l’homme, LONGi a établi une structure de gouvernance complète, y compris un groupe de travail dédié aux droits de l’homme. Ce groupe supervisera l’application de la politique à tous les niveaux de l’entreprise et travaillera en étroite collaboration avec les fournisseurs et les partenaires pour garantir la conformité. Des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation seront menés pour éduquer les employés sur l’importance des droits de l’homme sur le lieu de travail.

La protection des droits de l’homme tout au long de la chaîne de valeur est fondamentale pour un avenir durable

En tant qu’acteur clé du secteur des énergies renouvelables, LONGi reconnaît le rôle crucial que jouent les droits de l’homme dans la réalisation d’un avenir durable. L’engagement de l’entreprise en faveur de pratiques éthiques s’inscrit dans le cadre de sa mission plus large, qui consiste à favoriser la transition mondiale vers les énergies propres tout en encourageant la responsabilité sociale. Parallèlement, LONGi s’efforce de répondre aux exigences élevées de ses clients et partenaires, des investisseurs et des agences de notation, en démontrant son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité.

La politique en matière de droits de l’homme est un ajout fondamental au code de code de conduite des affaires et au code de conduite RSE des fournisseurs

LONGi continuera à affiner et à développer sa politique en matière de droits de l’homme dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la responsabilité d’entreprise. L’entreprise invite toutes les parties prenantes, y compris les clients, les partenaires et les pairs de l’industrie, à se joindre au soutien et à la promotion des droits de l’homme dans le secteur des énergies renouvelables.

static.longi.com/LON_Gi_HUMAN_RIGHTS_POLICY_3_ddfe13a00c.pdf