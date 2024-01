YÃ„LPA, la rÃ©ponse aux complexitÃ©s administratives qui entravent les installateurs

La gestion des démarches administratives pour les installateurs dans le secteur du solaire photovoltaïque des petites et moyennes puissances – de 3 kWc jusqu’à 100 kWc – relève souvent du pensum. La société YÄLPA l’a bien compris. Elle propose aux installateurs de panneaux solaires photovoltaïques de réaliser ce travail fastidieux. Intelligent !

Les bureaux de YÄLPA sont situés au Châtelard en Savoie dans le Massif des Bauges. Une situation qui ne l’empêche pas de travailler sur toute la France ! Elle compte d’ailleurs déjà une quarantaine de clients sur l’ensemble de l’Hexagone. A l’origine de cette entreprise on trouve Chloé Simoulin, une experte du solaire photovoltaïque active depuis 2009. Elle a ainsi passé quelques années en tant que salariée chez le fabricant slovène de panneaux PV BISOL. « En 2019 j’ai monté une autoentreprise spécialisée dans l’assistance commerciale et administrative pour les entreprises. A partir de 2021 j’ai proposé aux installateurs PV de me confier leurs démarches administratives. L’augmentation des clients à l’unisson du chiffre d’affaires a fait que j’ai monté une société SARL en février 2023 qui compte désormais trois salariées. YÄLPA propose aux installateurs de panneaux solaires photovoltaïques de s’occuper de leurs démarches administratives autour de demandes concernant : l’urbanisme, le raccordement Enedis/régies, le Consuel ou encore la mise en service de l’installation solaire auprès de Enedis/Régie. « Il y a un réel besoin pour les installateurs d’être accompagnés par des spécialistes face à la multitude de démarches. L’externalisation de ces tâches est un réel plus. Notre leitmotiv : réactivité, efficacité et personnalisation pour que les clients finaux puissent consommer/revendre leur production électrique et toucher leur prime au plus vite » conclut la cheffe d’entreprise. Un métier en devenir pour soulager les installateurs d’un travail ingrat pourtant incontournable pour se développer, véritable trou dans la raquette du secteur !