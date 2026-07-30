Voltalia dÃ©veloppe une centrale hybride destinÃ©e Ã  sÃ©curiser l’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© de la Guyane franÃ§aise

La centrale hybride de Sainte-Anne, dÃ©veloppÃ©e par Voltalia en Guyane franÃ§aise constitue une infrastructure stratÃ©gique destinÃ©e Ã renforcer la sÃ©curitÃ© d’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© de l’Ouest du territoire tout en favorisant le dÃ©veloppement d’une production Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©e. De Gaulle Fleurance a accompagnÃ© le pool bancaire composÃ© de Bpifrance, BRED Banque Populaire, Caisse d’Ã‰pargne CEPAC et CrÃ©dit Agricole Transitions & Ã‰nergies dans le cadre du financement de ce projet.

DÃ©veloppÃ©e par Voltalia, la centrale hybride de Sainte-Anne, situÃ©e sur la commune de Mana, Ã proximitÃ© de Saint-Laurent-du-Maroni, associera 43 MW de panneaux photovoltaÃ¯ques Ã un systÃ¨me de stockage par batteries lithium-ion d’une capacitÃ© de 135 MWh, ainsi que 5 groupes Ã©lectrogÃ¨nes de secours fonctionnant au biocarburant (HVO), reprÃ©sentant une puissance totale de 7 MW. Cette combinaison d’Ã©nergies renouvelables, de stockage et de production pilotable permettra de garantir la continuitÃ© de l’alimentation Ã©lectrique tout en optimisant l’intÃ©gration de l’Ã©nergie solaire au rÃ©seau.

La centrale produira prÃ¨s de 50 GWh d’Ã©lectricitÃ© par an, soit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique d’environ 50 000 habitants. Les travaux de prÃ©paration du site ont Ã©tÃ© engagÃ©s en juillet 2025, et la construction se poursuit en vue d’une mise en service prÃ©vue en 2028. Ce projet a Ã©galement bÃ©nÃ©ficiÃ© d’une campagne nationale de financement participatif clÃ´turÃ©e avec succÃ¨s en avril 2026, tÃ©moignant de la forte mobilisation locale en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique du territoire. Dans un contexte de transition Ã©nergÃ©tique et de renforcement de la rÃ©silience des rÃ©seaux Ã©lectriques dans les territoires non interconnectÃ©s, cette centrale hybride rÃ©pond aux enjeux de sÃ©curitÃ© d’approvisionnement et de dÃ©carbonation de la production d’Ã©lectricitÃ©. Elle illustre Ã©galement le dÃ©veloppement de modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques innovants associant production renouvelable, stockage et moyens de production flexibles.

De Gaulle Fleurance accompagne le pool bancaire

Le financement de long terme de plus de 120 millions d’euros a Ã©tÃ© apportÃ© par Bpifrance, BRED Banque Populaire, Caisse d’Ã‰pargne CEPAC et Auxifip en qualitÃ© de prÃªteurs et Bpifrance, BRED Banque Populaire, Caisse d’Ã‰pargne CEPAC et CrÃ©dit Agricole Transitions & Ã‰nergies en qualitÃ© dâ€™arrangeurs. De Gaulle Fleurance (Sylvie Perrin, associÃ©e, Claire Haas, senior counsel, NoÃ© Fontalba, senior manager, BÃ©atrice Boisnier et Hugo Nougarolis, avocats) est intervenu aux cÃ´tÃ©s du pool bancaire dans la structuration et la nÃ©gociation de la documentation de financement de cette opÃ©ration. Ce financement tÃ©moigne du rÃ´le essentiel des Ã©tablissements bancaires dans l’accompagnement des infrastructures Ã©nergÃ©tiques nÃ©cessaires Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã la sÃ©curisation des rÃ©seaux Ã©lectriques. Â« Nous sommes heureux d’avoir accompagnÃ© le pool bancaire dans le financement de cette centrale hybride, qui illustre le dÃ©veloppement de solutions Ã©nergÃ©tiques innovantes conciliant sÃ©curitÃ© d’approvisionnement, performance Ã©conomique et transition Ã©nergÃ©tique. Ce projet tÃ©moigne du rÃ´le croissant des infrastructures hybrides dans la transformation des systÃ¨mes Ã©lectriques Â» prÃ©cise Sylvie Perrin, avocate associÃ©e chez De Gaulle Fleurance.

[1] HVO : Huile VÃ©gÃ©tale HydrotraitÃ©e. Le HVO utilisÃ© sur la centrale de Sainte Anne sera issu de sources durables et renouvelables conformÃ©ment Ã la rÃ¨glementation RED en vigueur (huiles usagÃ©es, huiles rÃ©siduelles et graisses animales)

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