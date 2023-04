Voltalia combine Ã©nergie solaire et stockage au Malawi avec le soutien de lâ€™IFC

Voltalia et IFC (Société financière internationale), la branche du Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le secteur privé, ont signé un mandat pour organiser le financement du projet Dwangwa au Malawi (55 mégawatts d’énergie solaire et 10 mégawatts de stockage). Dans le cadre du mandat signé, l’IFC effectuera une due diligence et étudiera la possibilité de financer le projet.

La signature a eu lieu lors d’une visite du Directeur général de l’IFC, Makhtar Diop, au siège de Voltalia à Paris en février 2023. La réunion a été l’occasion de passer en revue les projets conjoints de l’IFC et de Voltalia et de discuter des perspectives de collaborations futures autour du développement des énergies renouvelables dans les pays où l’IFC opère. Le projet Dwangwa associe une centrale solaire de 55 mégawatts à une unité de stockage en batterie de 10 mégawatts. L’électricité sera vendue dans le cadre d’un contrat de vente à long terme de 20 ans avec l’entreprise publique Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd, la société publique de transport et de distribution d’électricité.

Un projet solaire stratégique pour le Malawi

Ce projet innovant aura un impact positif particulièrement important sur le développement local : il représente près de 10 % de la capacité installée dans le pays, où moins de 15 % de la population est raccordée au réseau électrique. « Nous sommes très reconnaissants à l’IFC de nous soutenir une nouvelle fois. Ce projet est stratégique pour le Malawi et illustre la région où l’accès à l’électricité est particulièrement difficile. Nous sommes fiers de remplir notre mission de développement local grâce à des infrastructures qui améliorent également l’environnement global », a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.