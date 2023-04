IsÃ¨re : CNR et Lendosphere lancent une campagne de financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que de Saint-Clair-du-RhÃ´ne

Les habitants de Saint-Clair-du-Rhône pourront, dès le 12 mai 2023, investir dans le parc photovoltaïque développé par CNR (Compagnie Nationale du Rhône) au nord-ouest de la commune. Un investissement citoyen non dénué de sens !

Située sur le domaine concédé de CNR, la centrale solaire de Saint-Clair-du-Rhône offrira une seconde vie à une parcelle anthropisée de 9 hectares, anciennement utilisée pour stocker des matériaux lors de l’aménagement du Rhône. Grâce à cette campagne de financement participatif, la plateforme Lendosphere et CNR projettent de lever 630 000 euros en prêt rémunéré d’ici à l’été 2023. Un investissement vertueux qui permettra aux riverains de prendre part à la transition énergétique du territoire tout en bénéficiant des retombées financières du parc.

Une ouverture progressive aux habitants du territoire

La campagne de financement participatif sera d’abord réservée du 12 mai au 21 mai aux habitants des communes de Saint-Clair-du-Rhône et des Roches-de-Condrieu. Puis elle sera ouverte du 22 au 31 mai aux habitants des communautés de communes Entre Bièvre et Rhône, Pilat Rhodanien et Vienne Condrieu Agglo. Enfin, à partir du 1er juin, la collecte sera étendue aux habitants de l’Isère et des départements limitrophes. Une page dédiée est en ligne sur la plateforme Lendosphere, partenaire de CNR sur ce projet, pour permettre aux habitants de s’informer sur les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.) et de s’inscrire en amont de l’ouverture de la collecte.

Une centrale solaire qui couvrira 80 % des besoins électriques de Saint-Clair-du-Rhône et des Roches-de-Condrieu en électricité renouvelable

Avec une puissance installée de 8,4 mégawatts crète (MWc), la centrale solaire CNR de Saint-Clair-du-Rhône produira environ 10,6 gigawatts heures (GWh) d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 4 200 personnes. Cela représente 80 % de la consommation électrique des habitants des deux communes voisines de Saint-Clair-du-Rhône et des Roche-de-Condrieu. Actuellement en construction, sa mise en service est envisagée pour le mois de mai 2023.

Un parc qui s’inscrit pleinement dans la feuille de route de ce « territoire à énergie positive

Engagée dans la démarche « Territoire à énergie positive (TEPOS) » depuis 2019, l’intercommunalité Entre Bièvre et Rhône s’est fixé l’objectif d’augmenter significativement ses capacités de production d’énergies renouvelables d’ici 2030. Avec la construction du parc photovoltaïque de Saint-Clair-du-Rhône, qui fait partie des 37 communes de l’intercommunalité, CNR réaffirme son positionnement partenaire de la transition énergétique de ce territoire qui accueille déjà l’un de ses aménagements hydroélectriques à Sablons.

Encadrés

Repères et chiffres clés

Puissance installée : 8,4 MWc

Production annuelle : 10,6 GWh

Production équivalente à la consommation annuelle de 4200 habitants

Début de la campagne de financement participatif : 12 mai 2023

Objectif de la levée de fonds : 630 000 euros

Deux rencontres programmées

- Réunion d’information : jeudi 27 avril 2023 à partir de 18h30, salle de la chapelle de Saint-Clair du-Rhône

- Permanence d’investissement : samedi 13 mai 2023 de 11h à 19h, mairie de Saint-Clair-du-Rhône