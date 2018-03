Voltalia choisit Reuniwatt comme partenaire sur sa premiÃ¨re installation solaire au BrÃ©sil : photo clic/clacâ‚¬

La caméra au sol de Reuniwatt va collecter des images qui permettront à Voltalia d’obtenir les meilleures performances pour son installation photovoltaïque basée à Oiapoque, au Brésil. Comment ça marche ?

Voltalia, un acteur international incontournable des énergies renouvelables, vient de nouer un partenariat avec Reuniwatt, un leader du marché des solutions de prévision. Reuniwatt va fournir des prévisions très court-terme grâce à un imageur sol sur la première installation solaire du groupe au Brésil, située dans la municipalité d’Oiapoque dans l’état d’Amapá.

Une photo du ciel toutes les trente secondes

Depuis plusieurs années, Reuniwatt développe des services logiciels permettant de réaliser des prévisions de la couverture nuageuse et de la production photovoltaïque. Ainsi, l’entreprise a mis au point des imageurs sol qui prennent des photos de la couverture nuageuse et fournissent des prévisions d’ensoleillement et de production photovoltaïque dans les prochaines minutes. A Oiapoque, Voltalia va très prochainement commencer à utiliser ce type de prévisions pour atteindre une plus grande pénétration photovoltaïque. Sur cette installation spécifique, Voltalia mettra en place une Sky Cam Vision™, la caméra dans le visible de Reuniwatt qui prend des photos du ciel toutes les 30 secondes.

La centrale solaire de Voltalia dans la municipalité d’Oiapoque a une capacité installée de 4 MW et fait partie intégrante d’un projet hybride, incluant également une unité thermique de 12 MW et, à partir de 2021, une installation hydraulique de 7,5 MW. La centrale d’Oiapoque fournit de l’électrification rurale à la municipalité. L’installation solaire optimise l’infrastructure existante et réduit les coûts d’opération de la centrale en diminuant l’utilisation de diésel pour générer de l’électricité.

Un projet pionnier pour les microgrids

Le projet d’Oiapoque sera le premier système hybride au monde à inclure trois sources d’énergie (dont deux renouvelables) ainsi qu’un imageur sol pour du nowcasting (prévisions dans les prochaines minutes). La Sky Cam Vision™ donnera des indications sur les situations météorologiques actuelles et à venir. Ainsi, pendant la journée, les générateurs thermiques fonctionneront à moindre charge, réduisant de ce fait la consommation d’énergie fossile utilisée pour faire fonctionner le microgrid. Les chutes brutales de production solaire causées par les mouvements des nuages seront détectées à temps de sorte à optimiser le pilotage de l’installation.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Voltalia sur un projet pionnier comme celui-ci. Il servira de référence pour les prochains microgrids » a indiqué le Président et Fondateur de Reuniwatt, Nicolas Schmutz. « Les caméras au sol de Reuniwatt nous semblent être une des solutions de prévision infra-journalière les plus performantes : nous sommes heureux d’utiliser leur Sky Cam Vision™ sur notre installation d’Oiapoque » a annoncé Fábio Machado, le Chef de Projet de Voltalia sur cette installation.

Plus d’infos…