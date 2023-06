VOLTA lève des fonds auprès de Norfund pour accélérer le développement de ses projets solaires au Sri Lanka

Avec cette opération à destination de VOLTA, Norfund, le fonds d’investissement norvégien pour les pays en développement, réalise son premier investissement dans les énergies renouvelables au Sri Lanka. Cette levée de fonds permet à Volta d’accélérer la construction de centrales solaires au Sri Lanka, développées et installées par son partenaire local Gaia.

Volta, producteur d’énergies renouvelables basé en France, a

annoncé aujourd’hui la conclusion d’une levée de fonds de 4 millions de dollars (3,78 millions d’euros) destinée à accélérer la mise en oeuvre de ses projets solaires au Sri Lanka. Cette levée de fonds permettra à Volta d’accélérer la construction de centrales solaires, développées et installées sur les toits des écoles sri lankaises par son partenaire local Gaia Greenenergy Group (« Gaia »).

Plus de 500 écoles déjà équipées de toits solaires

Depuis 2021, Gaia et Volta installent des toits solaires photovoltaïques dans des écoles et

des hôpitaux sri-lankais. Après avoir débuté dans la région d’Uva, avec plus de 500 écoles équipées au premier trimestre 2023, le producteur indépendant d’électricité (IPP) franco-sri lankais cherche maintenant à lancer la construction d’actifs similaires dans deux nouvelles provinces dans les prochaines semaines. Les investissements initiaux combinés de Norfund et de Volta permettront la construction globale d’actifs photovoltaïques de 44 MWc, qui seront mis en service en 2023 et contribueront à sécuriser davantage le portefeuille de projets en développement. Cette capacité devrait générer environ 64 GWh par an, évitant ainsi plus de 41 000 tonnes de CO2 eq. par an.

Cet investissement est réalisé à partir du nouveau véhicule Norwegian Climate Investment Fund qui a été créé l’année dernière et dont la gestion a été confiée à Norfund. L’objectif de ce fonds vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en investissant dans le développement des énergies renouvelables dans les pays en développement dont le système de production se caractérise par d’importantes émissions de charbon et autres combustibles fossiles. Le Sri Lanka est l’un des huit pays prioritaires pour le nouveau fonds.

Construire un producteur indépendant d’électricité renouvelable au Sri

Lanka

A l’issue de cette opération, Volta conservera le contrôle majoritaire de ses actifs, et

continuera à jouer un rôle d’assistance stratégique auprès des équipes locales de Gaia.

Volta sera désormais secondée par l’équipe de Norfund dont l’expertise accumulée dans le secteur de l’énergie propre est reconnue. « Nous sommes évidemment fiers que Norfund, dont l’expertise est largement reconnue dans le secteur des énergies renouvelables dans les pays émergents, nous rejoigne. Son arrivée valide les choix que nous avons faits jusqu’à présent pour développer un IPP 100% énergie renouvelable au Sri Lanka et pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) les plus élevés », a déclaré Pierrick Morier, président et co-fondateur de Volta.

Sivaaji de Zoysa, fondateur et PDG de GAIA confirme : « Avoir Norfund comme

co-investisseur aux côtés de Volta est une avancée majeure pour nos projets. La

compréhension et l’expérience approfondies de Volta et Norfund des marchés de l’énergie

nous aideront à développer davantage nos activités ». Inge Stølen, responsable des investissements pour Norfund, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce premier investissement dans le secteur des énergies renouvelables au Sri Lanka, un territoire que nous connaissons bien pour avoir investi dans le passé dans les secteurs de

l’assurance et de la banque. Nous pensons que les énergies renouvelables font partie de la

réponse aux principaux défis auxquels le Sri Lanka est confronté en termes de changement climatique et de dépendance économique vis-à-vis des importations de pétrole, de gaz et de charbon”.

Encadré

Le Sri Lanka s’engage dans la transition énergétique

Selon le Ministère de l’économie des finances et de la relance, le Sri Lanka reste

extrêmement dépendant des combustibles fossiles pour la production de son électricité,

tandis que la capacité installée reste insuffisante pour répondre à la demande croissante. Le Gouvernement sri lankais soutient et encourage cependant le développement des énergies renouvelables. Il s’est fixé pour objectif de porter leur contribution renouvelable à 70 % de la production d’électricité d’ici 2030. Le principal potentiel de développement identifié réside dans les capacités solaires et éoliennes.