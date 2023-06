Partenariat de long terme entre la Banque des Territoires et le groupe GENERALE DU SOLAIRE

La Banque des Territoires et GENERALE DU SOLAIRE ont conclu un accord de partenariat en vue de développer et financer 1 GW de projets solaires dans les 5 prochaines années en France, soit la consommation annuelle de 300 000 foyers. Vous avez dit changement d’échelle ?

Créé en 2008 à l’initiative de Daniel Bour, le groupe GÉNÉRALE DU SOLAIRE est un producteur indépendant d’électricité renouvelable français reconnu pour son expertise pour le développement, l’ingénierie, la construction, le financement et l’exploitation de centrales photovoltaïques. Via ce soutien financier, la Banque des Territoires va permettre à GENERALE DU SOLAIRE de poursuivre son développement ambitieux, de conserver son indépendance et d’accélérer le déploiement de l’énergie solaire en France.

83 actifs solaires situés en France d’une puissance cumulée d’environ 270 MWc

Les ambitions communes de ce partenariat se concrétisent dès aujourd’hui par l’acquisition de 49% par la Banque des Territoires d’une plateforme de 83 actifs solaires situés en France représentant une puissance cumulée d’environ 270 MWc. Le partenariat prévoit que cette plateforme soit par la suite alimentée de nouveaux projets solaires développés en France par GENERALE DU SOLAIRE dans l’objectif d’atteindre une capacité installée de 1GW en France d’ici à 2028.

Dans un contexte où le déploiement des énergies renouvelables dans les territoires est un enjeu national fort, cette opération constitue une nouvelle illustration de l’engagement de la Banque des Territoires dans le secteur des énergies renouvelables aux côtés d’un partenaire indépendant et pleinement engagé dans l’aménagement du territoire.

Une belle reconnaissance

« A travers ce partenariat long terme, la Banque des Territoires permet à GENERALE DU SOLAIRE d’accélérer son développement et de pouvoir se projeter dans un contexte de marché et macroéconomique difficile. Par ailleurs, en accompagnant massivement le déploiement d’énergies vertes dans les territoires, elle consolide son rôle d’acteur engagé au service de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique » déclare Elise Stoffaës, directrice d’Investissements, responsable du pôle ENR, Département Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires

« Ce partenariat avec la Banque des Territoires est une étape importante dans la jeune vie de GENERALE DU SOLAIRE et une belle reconnaissance. Il permet à la société de renforcer sa capacité d’investissement et d’accélérer son développement dans un secteur très dynamique, tout en maintenant son indépendance » (GDS) déclare Daniel Bour, président de GENERALE DU SOLAIRE.