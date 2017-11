Visite dans la DrÃ´me d'une installation solaire collective remise Ã  niveau et efficiente

Dans le cadre des RDV Pro de la Drôme, l’ADIL Information Energie propose de venir découvrir le vendredi 17 novembre 9h45 à 12h30 à Laveyron une opération de logements sociaux réussie, avec une installation solaire thermique collective qui fonctionne. Drôme Aménagement Habitat viendra présenter sa méthode pour remettre à niveau des installations qui dysfonctionnaient. Le syndicat ENERPLAN viendra pour sa part présenter une étude sur la place du solaire thermique dans les futures réglementations environnementales du bâtiment.

Il est vrai que l’énergie solaire thermique souffre depuis quelques années d’une mauvaise image due à plusieurs contre-références. Pourtant, en collectif comme en individuel, cette énergie a toujours toute sa place. La filière s’est organisée pour redresser la barre et les professionnels peuvent désormais s’appuyer sur des référentiels fiables, consensuels et ayant fait preuve de leur robustesse. Cette visite organisée par Drôme Aménagement Habitat et la méthode employée pour remettre à niveau des installations défaillantes en apporteront la preuve.

