Vincent Maillard, prÃ©sident Dâ€™Octopus Energy : Â« Nous nâ€™imputerons que 50% de la hausse Ã  venir de la taxe sur les factures de nos clients Â»

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire vient d’annoncer l’augmentation des tarifs de l’électricité de 8,6% à 9,8% au 1er février prochain. Une augmentation due, non pas à l’évolution du prix du kWh sur le marché de gros), mais au rétablissement partiel de la taxe intérieure de consommation finale de l’électricité (TICFE) par le gouvernement. L’objectif : sortir progressivement du mécanisme du bouclier tarifaire, trop coûteux pour les finances publiques. Octopus Energy réagit et s’engage en faveur du pouvoir d’achat des Français !

Face à l’annonce de Bruno Le Maire, et alors que les prix de l’électricité auront augmenté de près de 40% en cumulé ces deux dernières années, le fournisseur d’électricité verte et française Octopus Energy France prend un engagement important pour protéger le pouvoir d’achat de ses clients résidentiels : n’imputer que 50% de la hausse à venir de cette taxe sur leurs factures, ce durant les 6 prochains mois.

« Sobriété énergétique et EnR doivent impérativement être les maîtres mots de nos politiques énergétiques »

Ainsi, quelles que soient l’option tarifaire (avec ou sans heures creuses) et la puissance souscrite par ses clients, et sans qu’ils n’aient à réaliser la moindre démarche auprès du service client, Octopus Energy France adaptera ses tarifs de manière à ce que la hausse de leur facture liée à l’augmentation de cette taxe soit divisée par deux. Un effort financier pour le fournisseur qui, ramené à l’intégralité de son parc de clients résidentiels comptant près de 200 000 compteurs, s’élève à plusieurs millions d’euros. « L’État a beaucoup contribué pour limiter l’impact de la crise de l’énergie en 2022 et 2023, il est compréhensible qu’il vise à mettre fin au bouclier tarifaire et veuille rétablir les taxes. Cependant, il faut poursuivre les mesures structurelles à même de limiter les hausses de prix : notamment via la sobriété énergétique (qui est doublement bénéfique parce qu’individuellement elle baisse la facture et collectivement elle fait baisser les prix) et le développement de solutions décarbonées immédiatement mobilisables. En ce qu’elles ont des impacts positifs pour le marché, le portefeuille des Français, et la planète, sobriété énergétique et EnR doivent impérativement être les maîtres mots de nos politiques en matière d’énergie à l’avenir. » explique Vincent Maillard.

« Nous allons absorber en partie la hausse des tarifs à venir »

« En tout état de cause, notre rôle de fournisseur est désormais de chercher à protéger autant que possible les consommateurs des évolutions tarifaires. Chez Octopus Energy France, nous ne nous contentons pas de proposer des offres commerciales : d’une part, nous incitons financièrement nos clients à consommer mieux et moins via un système de cagnotte ; d’autre part, nous allons absorber en partie la hausse des tarifs à venir pour limiter les répercussions sur leurs factures et leur pouvoir d’achat » ajoute-t-il. Alors que l’appel à un gel de la fiscalité pour éviter une nouvelle flambée des factures lancé il y a une dizaine de jours par l’UFC-Que Choisir n’a pas été entendu, Octopus Energy France agit ainsi pour éviter « le retour d’une fiscalité massue » décrié par l’association de consommateurs. Le dispositif annoncé ce jour par Octopus est en effet valable sur l’intégralité de son parc clients résidentiels au 31 janvier 2024, y compris les clients ayant souscrits à l’offre UFC Que-Choisir à l’automne dernier suite à l’achat groupé d’électricité anti-inflation remporté par le fournisseur, et ce jusqu’au 31 juillet 2024. « Lorsque nous avons conçu l’offre UFC-Que Choisir il y a quelques mois, il n’était pas possible de prévoir que la hausse de la taxe serait aussi élevée. Or, celle-ci est une offre fixe, sur le kWh hors toutes taxes et évolutions réglementaires – elle ne les protège donc pas des hausses de taxes. C’est notamment en mesurant l’impact à venir sur les factures de ces clients que nous avons pris la décision d’un tel dispositif. » précise Vincent Maillard.