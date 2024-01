Everoze au salon Hyvolution, pour de lâ€™hydrogÃ¨ne produit Ã  partir dâ€™Ã©nergies renouvelables !

Everoze sera présent sur le salon Hyvolution, le salon de l’hydrogène qui se tiendra du mardi 30 janvier au jeudi 1er février 2024 au parc des Expositions à Paris. Un événement !

Depuis 2020, Everoze a pris le tournant de l’hydrogène vert, pour accompagner ses clients dans ce nouveau domaine. Selon la Commission européenne, 96% de l’hydrogène consommé en Europe est produit à partir d’énergies fossiles, il y a donc un vrai levier de réduction des émissions polluantes ici ! Et les objectifs européens sont de passer de 16 000 tonnes d’hydrogène produits par électrolyse en 2022 à 10 000 000 tonnes en 2030.

Pour que cet hydrogène soit vraiment d’origine renouvelable, Everoze a une équipe pluridisciplinaire d’experts hydrogène, solaire et éolien sur le pont. Grâce à leurs connaissances en production d’hydrogène par électrolyse, mais également en énergies renouvelables, les équipes d’Everoze sont capables d’appréhender toutes les composantes d’un projet d’hydrogène vert.

Comme pour l’éolien et le solaire, Everoze réalise des due diligence techniques pour le financement de projets et des études de productibles combinées solaire/éolien/hydrogène. L’entreprise offre aussi pour du support technique pour le développement des projets, des formations en hydrogène, et nous avons développé un logiciel pour aider nos clients à dimensionner leurs projets électrolyseur-parc(s) éolien(s)-parc(s) solaire(s) en fonction de leur localisation précise et la disponibilité du vent et du soleil au pas horaire.