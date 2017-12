Vif succÃ¨s de la nouvelle Ã©mission Green Bond d'Akuo Energy !

Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, annonce ce jour le vif succès de sa nouvelle émission d’obligations vertes qui lui a permis de lever un montant de 60 millions d’euros. L’opération a été souscrite 1,5 fois par rapport à l’objectif initial de levée.

Un placement privé de 60 millions d’euros

Il s’agit de la troisième opération de ce type réalisée par le groupe, suite à l’émission inaugurale de juin 2015 où le groupe s’était alors démarqué en étant le premier producteur d’électricité indépendant d’énergie renouvelable en France à émettre un green bond. Akuo Energy a levé au travers de ce nouveau placement privé 60 millions d’euros, soit 10 millions d’euros de plus que l’objectif de montant que le groupe s’était initialement fixé. En outre cette levée de fonds a été réalisée en moins d’1 mois, dans des conditions encore améliorées par rapport aux émissions précédentes, que ce soit en termes de taux ou de maturité ; le papier souscrit a ainsi été réparti sur deux souches de 6 et 7 ans, à hauteur respectivement de 50 millions d’euros et 10 millions d’euros. Les actionnaires fondateurs ont aussi participé à l’opération.

Plus de 50% de nouveaux souscripteurs

Dans le détail, les obligations émises sur la souche 6 ans ont été souscrites pour plus de la moitié par de nouveaux souscripteurs, dont plusieurs institutionnels de grande taille qui ont été convaincus de l’assise du groupe Akuo Energy. Ces derniers représentent près de la moitié du livre de placement de la souche 6 ans et 80% de la souche 7 ans.

+52% de capacité mise en exploitation en 2017

Akuo Energy a publié à fin 2016 173 millions d’euros de ventes d’énergie pour un chiffre d’affaires consolidé de 168 millions d’euros. En l’espace de 8 ans, Akuo Energy a levé 216 millions d’euros sous forme de placement privé dont 71,5 millions d’euros ont déjà été intégralement remboursés.

Le groupe a accru sa capacité en exploitation de plus de 52% (+ 254 MW) sur le second semestre 2017, ce qui se traduira par une nouvelle progression substantielle de son chiffre d’affaires dès 2018. Parallèlement, Akuo Energy a annoncé courant novembre 2017 l’entrée à son capital de Colam Entreprendre, actionnaire fondateur du leader mondial de la distribution aux professionnels de matériels et solutions électriques et services associés Sonepar, qui lui permet de disposer de moyens renforcés pour l’accompagner dans sa croissance.

Le produit de ce nouveau placement est destiné à financer la poursuite de la croissance forte du groupe via le financement et la mise en service de nouveaux actifs propriétaires, et également d’allonger la maturité de sa dette via le remboursement d’emprunts existants. Cette émission a été structurée et placée par Octo Finances tandis que CMS Bureau Francis Lefebvre a été le conseil juridique de l’opération.

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo Energy, conclut : « Cette émission est un nouveau record pour Akuo Energy, aussi bien en termes de montant levé que de temps pour réaliser cette levée ou encore de conditions associées à l’opération. Cela témoigne de la maturité d’Akuo Energy et de la robustesse de ses fondamentaux, qui attirent de plus en plus de grandes signatures, et de l’attrait renforcé du marché pour financer l’économie verte. C’est une nouvelle preuve de la justesse de notre positionnement et de notre vision en faveur d’un développement économique plus durable. Nous en sommes très heureux et remercions vivement nos souscripteurs anciens et nouveaux qui ont choisi d’écrire à nos côtés cette importante page de l’histoire ».

