EDF se mobilise et lance le Plan Solaire pour dÃ©velopper 30 GW d'Ã©nergie solaire en France d'ici Ã  2035

C’est Noël avant l’heure pour l’énergie solaire chez EDF. Le 11 décembre 2017, lors d’une conférence de presse, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF a annoncé le lancement du Plan Solaire de son Groupe sous la pression de Nicolas Hulot et alors que doit débuter le One Planet Summit. Après les accords de Paris, la France doit tenir son rang.

Entre 2020 et 2035, le groupe EDF, à travers sa filiale EDF Energies Nouvelles, a pour ambition de développer et construire 30 GW de solaire photovoltaïque en France, en complément de ses autres activités de développement des énergies renouvelables en France et à l’international. Ce volume représente quatre fois les capacités actuelles de production d’énergie solaire en France. Il faut savoir qu’au 30 juin 2017, 7,4GW de capacité de production d’énergie solaire du marché étaient installées en France. Source : Statistique Publique pour le ministère de la transition écologique et solidaire.

Cette ambition est cohérente avec l’objectif gouvernemental de rééquilibrage du mix électrique français à travers le développement massif des renouvelables sur le territoire. Le Plan Solaire d’EDF devrait en outre permettre la création de plusieurs dizaines de milliers d’emplois en France en période de construction (1MW représente 5 à 10 emplois en période de construction. Source : ADEME). Le groupe EDF mobilisera tous les moyens à sa disposition pour assurer ce rythme accéléré de développement :

- Identification et exploitation de terrains issus de son patrimoine foncier : terrains à proximité des centrales nucléaires, reconversion de friches industrielles ou de sites en démantèlement, développement du photovoltaïque flottant sur les sites hydrauliques ;

- Mise à disposition des ressources internes ;

- Mobilisation des partenaires industriels et financiers.

Un plan solaire comme un tournant dans le développement d’EDF

En parallèle, EDF coopérera avec les pouvoirs publics afin d’identifier les surfaces aptes à accueillir de nouvelles installations solaires photovoltaïques. Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF, a déclaré: « Ce Plan Solaire est d’une ampleur sans équivalent et marque un véritable tournant dans le développement d’EDF dans le domaine de l’énergie solaire. Il concrétise l’accélération de notre ambition affichée dans la stratégie CAP 2030 du Groupe, lancée en 2015, qui vise à doubler les capacités renouvelables installées du Groupe à l’horizon 2030. Aujourd’hui, se dessine pour EDF une nouvelle frontière pour les quinze prochaines années.»

Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle énergies renouvelables et Président-Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles, a ajouté : « Le groupe EDF dispose d’une expertise reconnue en France et à l’international dans le développement de toutes les énergies renouvelables. Nous sommes fiers de jouer un rôle moteur dans le développement de nouvelles capacités de production solaire en France. Elles viennent compléter nos ambitions dans le secteur de l’éolien et de l’hydraulique. Le Groupe renforce ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique ». Dont acte.