VIDEO : le SERCE montre comment réduire son impact carbone et préserver la biodiversit

Alors que la réglementation en faveur de l’écologie s’étoffe (Loi d’Orientation sur la Mobilité (LOM), économie circulaire, décret Tertiaire…), les entreprises du SERCE ont devancé depuis plus d’une décennie les attentes de leurs clients. Une vidéo explique en 3 minutes, comment agir ensemble en faveur de l’environnement.

L’intérêt croissant de la société et du monde économique pour les questions liées à l’environnement nécessite d’apporter des réponses concrètes aux nouvelles exigences réglementaires et aux nouvelles attentes. Efficacité énergétique, énergies renouvelables, réduction des nuisances éco-mobilité, collecte et recyclage des déchets de chantiers, détection de présence et éclairage intelligent, protection de la biodiversité… sont proposés quotidiennement par les entreprises de la transition énergétique et numérique à leurs clients.

Une vidéo pour découvrir tout un panel de solutions éprouvées !

À l’initiative de la Commission “Environnement” du SERCE, une vidéo a été réalisée pour présenter aux maîtres d’ouvrage des réponses à leurs problématiques environnementales. Le scénario met en scène un chargé d’affaires qui répond à un marché et envisage différentes solutions durables et maîtrisées. Leur prise en compte dès la phase de conception d’un projet permet à l’entreprise d’être pro-active pour de réaliser des économies, améliorer le cadre de travail et de vie, tout en optimisant les dépenses grâce aux différents leviers d’actions proposés. L’autoconsommation solaire est de la partie…

youtu.be/Dzl3XOrhqvw