DSM et Lightyear s’associent pour dÃ©velopper les toits solaires intÃ©grÃ©es sur le marchÃ© des vÃ©hicules Ã©lectriques

Lightyear, innovateur en mobilité de haute technologie, et Royal DSM, entreprise scientifique mondiale spécialisée dans la nutrition, la santé et la vie durable, ont signé un accord pour étendre conjointement la commercialisation du toit solaire unique de Lightyear pour le marché des véhicules électriques. Avec cette solution, les deux sociétés visent à accélérer l’adoption mondiale d’une large gamme de véhicules électriques (VE).

Le partenariat entre Lightyear et DSM vise précisément à intégrer des toits à énergie solaire dans une variété de véhicules électriques, y compris des voitures, des fourgonnettes et des bus – permettant ainsi aux utilisateurs de recharger leur véhicule directement avec de l’énergie propre. Les entreprises s’associent pour évaluer le marché, à commencer par des projets pilotes pour les clients des secteurs de l’automobile et des transports publics, où l’intégration d’un toit solaire pourrait représenter un investissement intelligent. Aujourd’hui, le marché mondial des véhicules électriques a un énorme potentiel de croissance. Il était évalué à plus de 160 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre plus de 800 milliards de dollars d’ici 2027 selon les évaluations de Bloomberg, IDTechEx et TIME. Pour accélérer cette croissance, l’industrie des véhicules électriques doit désormais surmonter les deux obstacles liés à l’autonomie limitée et à la dépendance au réseau. L’alliance entre Lightyear et DSM répond à ce besoin en permettant à divers véhicules électriques d’augmenter leur portée grâce à l’énergie récoltée directement du soleil. L’intégration d’un toit solaire devrait être un bon investissement dans plusieurs segments de marché des véhicules électriques.

Technologie développée pour Lightyear One à l’autonomie record de 725 km

Cette technologie a été initialement développée par Lightyear pour les panneaux solaires de Lightyear One. Lightyear One devrait être la voiture solaire à longue portée la plus efficace au monde lors de son lancement en 2021 – avec une autonomie WLTP de 725 km. Doté de cinq mètres carrés de cellules solaires intégrées protégées par un verre de sécurité à double courbure et très résistant, le toit solaire capte continuellement la lumière du soleil, que la voiture soit en mouvement ou à l’arrêt. Le résultat est que dans des véhicules optimisés comme Lightyear One, le toit solaire peut fournir suffisamment d’énergie pour couvrir en moyenne 70 à 90% du kilométrage annuel.

Un toit solaire esthétique doté de la technologie de contact arrière

La feuille de fond conductrice de DSM est un élément intégral du toit solaire – permettant à toutes les connexions des cellules solaires d’être placées à l’arrière du panneau solaire – rendant ainsi chaque centimètre disponible à l’avant du module disponible pour capter la lumière du soleil. La réduction des pertes électriques (cellule-module) n’apporte pas seulement une augmentation de 3% de la puissance de sortie, il a l’avantage supplémentaire de contribuer à un toit ouvrant plus élégant avec un attrait esthétique. Pascal de Sain, vice-président de DSM Advanced Solar déclare : «En intensifiant notre collaboration avec Lightyear, nous créons un marché entièrement nouveau pour la technologie de contact arrière à haute puissance« sans perte »- avec le potentiel de changer le visage de la mobilité propre et d’en faire un grand impact sur le changement climatique. Notre objectif est simple : faire de l’énergie solaire propre une réalité pour tous » précise Martijn Lammers, chef de la stratégie et co-fondateur de Lightyear: «Nous voulons révolutionner la façon dont les gens voyagent. En augmentant l’accessibilité de notre technologie solaire grâce à notre partenariat avec DSM, nous pouvons accélérer l’adoption massive des véhicules électriques en les rendant solaires. »