VIDEO : lâ€™autoconsommation solaire vue par Xavier Danjou, PDG de la Confiserie du Tech (agroalimentaire)

Dans le cadre du webinaire organisé par le pôle DERBI et la CleenTech Vallée sur le prix des énergies, Xavier Danjou PDG de la Confiserie du Tech, industriel de l’agroalimentaire, est venu témoigner de sa volonté d’équiper sa nouvelle usine d’énergie solaire en autoconsommation, un bon moyen de réduire ses achats d’électricité sur le réseau. « On a lancé dans le cadre du plan de relance un projet de nouvelle usine… Nous sommes en phase de réalisation des toitures et l’installation de notre projet photovoltaïque interviendra à la fin du mois d’août. Concernant notre projet photovoltaïque, plusieurs éléments nous ont poussé à partir sur ce projet. Le premier élément est bien entendu la volonté de maîtriser le coût de l’énergie… Deuxième élément dans le cas de projet de nouvelle usine, quand vous construisez plus de 1000 m², nous avons pour notre part 3000 m², vous avez une obligation de réaliser une installation photovoltaïque. Cette obligation n’a pas été vécue comme une contrainte mais comme une suite logique de notre démarche RSE… » La suite de cette passionnante interview est à suivre sur la vidéo suivante.

Il est à noter que pour concevoir cette installation photovoltaïque, Xavier Danjou a fait appel à l’expertise du bureau d’études Tecsol, spécialiste des projets en autoconsommation.

www.youtube.com/watch?v=yg0FiZoIDpE