AkuoCoop lance une premiÃ¨re campagne de dons pour financer un programme agricole climato-rÃ©silient au Mali

AkuoCoop, la plateforme de financement participatif du Groupe Akuo, a lancé sa première campagne de dons visant à récolter 200 000 euros pour financer un programme de la Fondation Akuo et de l’ONG française ACTED à Kita, au Mali. Détails !

Le lancement de la première campagne de dons d’AkuoCoop a eu lieu au siège social d’Akuo en présence de la marraine du projet Elizabeth Moreno, ancienne ministre française de la diversité et de l’égalité des chances, du parrain du projet le cinéaste Abderrahmane Sissako, du représentant de l’Ambassade du Mali, le premier conseiller Aboubakar Dolo et de François Gemenne, Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et Directeur de l’Observatoire Hugo dédié aux migrations environnementales à l’Université de Liège. « Je suis très fier de participer à ce projet et de sensibiliser les gens sur des grandes questions comme le réchauffement climatique. Il est important que la nouvelle génération soit capable de dépasser les frontières qui existent encore, c’est ce qui donne de l’espoir » a déclaré Abderrahmane Sissako, cinéaste et parrain du projet.

Le programme agricole climato-résilient de Sénècoura

Depuis 2019, la Fondation Akuo déploie à Kita un programme agricole aux abords de la centrale photovoltaïque. Ce programme vise à l’amélioration des conditions de vie de 120 femmes et leurs familles issues de 8 villages voisins, grâce à la mise à disposition d’une parcelle de 12 ha. Ces premières années d’essais ont permis d’échanger avec les toutes les parties prenantes de l’intérêt d’un projet commun plus grand. « La mission d’AkuoCoop est de partager les bénéfices économiques des transitions énergétique et agricole avec le public. Aujourd’hui, nous sommes fiers de contribuer à faire en sorte que ces transitions soient justes et inclusives car sinon elles ne sont pas véritablement durables. » explique Matthew Mellin, Directeur Général d’AkuoCoop. 2022-2025 : Des essais au passage à l’échelle, grâce à ACTED Via ce partenariat entre la Fondation Akuo et ACTED, l’objectif est de permettre un passage à l’échelle du projet en le dotant notamment d’infrastructures, d’intrants agricoles, d’une structure coopérative et d’un accompagnement des bénéficiaires avec des formations pratiques liées à l’agriculture et au commerce.

Un système d’irrigation et de pompage photovoltaïque construit sur le site

« Ce qui va faire le succès de ce projet c’est l’approche par le collectif : combiner l’engagement très fort d’Akuo dans cette région, avec la connaissance du contexte de JMI et l’expertise d’ACTED dans les formations à l’agriculture résiliente. » affirme Camille Chemin, Directrice de la Gestion des subventions à ACTED. Dans les prochains mois, un système d’irrigation et de pompage photovoltaïque sera construit sur le site, ainsi que 11 puits et un château d’eau. Le programme de formation ambitieux, qui se déroulera jusqu’en 2025, permettra la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus pour les populations locales, comme le maraîchage, la culture du soja et la plantation d’arbres fruitiers. « La recrudescence des épisodes de sécheresse au Mali renforce le départ des populations en direction de pays voisins, ce qui est un facteur d’instabilité. Fixer les populations et les armer de techniques agricoles résilientes est en enjeu clé pour la stabilité régionale » a conclut François Gemenne, Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et Directeur de l’Observatoire Hugo dédié aux migrations environnementales à l’Université de Liège. Ce passage à l’échelle conduira en outre à l’amélioration de la sécurité alimentaire de la région.

Une campagne de dons pour permettre à chacun de s’impliquer

« Le réchauffement climatique est un drame qui touche d’abord les femmes et les filles. Ce partenariat entre une entreprise française et un pays africain va potentiellement changer la vie de 120 femmes ainsi que celle de leur famille et de leur village » a déclaré Elizabeth Moreno, ancienne ministre française de la diversité et de l’égalité des chances. AkuoCoop a souhaité mettre à disposition l’outil technologique pour permettre à chaque particulier ou entreprise de devenir acteur du projet. Le don peut être réalisé sur la plateforme https://akuocoop.com/fr/projets/19- senecoura et est éligible à une réduction d’impôt sur le revenu, ACTED étant reconnue Association d’Intérêt Général (AIG).