VIDEO /La SNCF veut miser sur l’Ã©nergie solaire pour couvrir une partie de ses besoins en Ã©lectricitÃ©

A la mi-août, un reportage de 20H00 de TF1 a proposé une projection des capacités solaires que la SNCF envisage d’installer sur son domaine foncier. Ici sur des délaissés, là au sein même des gares ou en bordure de son réseau. Une conquête tous azimuts du foncier pour devenir neutre en carbone en 2050 !

Un milliard d’euros. C’est l’investissement prévu par le groupe SNCF pour installer partout en France 1000 hectares de panneaux solaires pour produire 15 à 20 % de ses besoins en électricité d’ici à 2030. Pour alimenter ses trains, ses gares, ses bâtiments, le premier consommateur d’électricité en France a une stratégie : déployer des panneaux solaires sur leurs parcelles de terrains disponibles, le long des rails, mais aussi dans les gares, comme le montre la projection dans le reportage en tête de l’article.

“Il y a une piste sur laquelle cheminent les agents qui font la surveillance des rails, la maintenance du réseau ferroviaire. Cette piste pourrait être transformée en un capteur solaire d’une très grande longueur”, explique François Agoyer directeur de Tech4rail du groupe SNCF dans une gare classique. “Le talus que vous avez là, on pourrait imaginer qu’il soit recouvert de capteurs, le toit sur le quai, le poteau également. On peut même imaginer que dans les endroits où il y a des murs anti-bruits que ceux-ci soient transformés en mur anti-bruit photovoltaïque”, poursuit-il. En résumé, du solaire partout là où c’est possible, sans pour autant altérer de trop le paysage.

Et de terminer le reportage sur l’initiative d’une entreprise suisse qui fixe directement les modules solaires à l’intérieur des rails. Dix millions ont été investis pour le prototype visible dans le reportage. Il faudra être capable de fabriquer ces panneaux sur-mesure en Europe et à des coups raisonnables pour que le projet se fasse en France.

www.tf1info.fr/environnement-ecologie/video-la-sncf-se-lance-dans-la-production-d-energie-solaire-voici-a-quoi-pourrait-bientot-ressembler-votre-gare-2314856.html