GrÃ¢ce Ã  6Mâ‚¬ de financement, SolarinBlue dÃ©veloppe le projet MÃ©ga SÃ¨te, premier parc solaire offshore franÃ§ais de 1 MW

SolarinBlue, spécialiste français du solaire photovoltaïque offshore, vient de démarrer en Méditerranée projet de démonstrateur pré-commercial de parc solaire offshore, porté par un consortium qui associe SolarinBlue, Technip Energies, l’Université de Montpellier et Sorbonne Université – Observatoire Océanologique de Banyuls-Sur-Mer. Ce projet Méga Sète est financé à hauteur de 6M€ dans le cadre du plan France 2030. Et Sète de devenir le premier port photovoltaïque de France !

Les succès du solaire photovoltaïque offshore de SolarinBlue se poursuivent en mer Méditerranée. SolarinBlue, concepteur d’une solution solaire photovoltaïque flottante spécialement conçue pour l’environnement maritime, a obtenu, avec ses partenaires, un soutien public majeur pour son nouveau démonstrateur pré-commercial Méga Sète. Un financement de 6 millions d’euros a été accordé à Méga Sète par le Gouvernement dans le cadre de France 2030, opéré par l’ADEME. « SolarinBlue a réuni autour de Méga Sète des acteurs industriels et universitaires de pointe pour poser le premier jalon de l’industrialisation de notre technologie. » confie Antoine Retailleau, co-fondateur de SolarinBlue.

« Méga Sète sera certifié pour des vagues de plus de 10 mètres »

Méga Sète a pour objectif de développer et déployer un parc solaire offshore de 1 MégaWatt-crète (MWc), pour alimenter le port de Sète-Frontignan en électricité décarbonée. Méga Sète s’appuie sur les avancées technologiques et l’expertise accumulées grâce à son premier démonstrateur, Sun’Sète (inauguré en 2023), qui sera remplacé par Méga Sète. Méga Sète sera installé dans la circonscription du port de commerce de Sète-Frontignan, à 2 km de la côte, à l’emplacement de l’ancien poste de déchargement des hydrocarbures en mer. Avec une mise en service prévue pour fin 2025, Méga Sète sera le premier parc solaire offshore de 1 MWc en France et en mer Méditerranée. « Méga Sète sera certifié pour des vagues de plus de 10 mètres : notre technologie est prête à être diffusée dans les ports, les territoires insulaires et intégrée au sein des parcs éoliens offshore. » précise Aurélien CROQ, Directeur Général de SolarinBlue. Le projet Méga Sète occupera une surface d’un hectare. La production annuelle est estimée à plus de plus de 1300 MWh. L’électricité sera transportée par un câble sous-marin pour fournir une énergie renouvelable aux infrastructures du port de Sète-Frontignan, dans le cadre de sa stratégie de décarbonation de ses consommations énergétiques.

Un consortium soutenu par la Région Occitanie, rassemblant des entreprises et des universités de premier plan

Basé sur la technologie de SolarinBlue, le projet bénéficiera de l’expertise offshore de Technip Energies, du soutien scientifique de l’Université de Montpellier en électronique des systèmes offshores et de Sorbonne Université – Observatoire Océanologique de Banyuls-Sur-Mer pour l’étude des impacts environnementaux. La Région Occitanie a apporté un support actif au projet et a facilité l’association de SolarinBlue avec l’Université de Montpellier et Sorbonne Université – Observatoire Océanologique de Banyuls-Sur-Mer.

Les perspectives du marché solaire offshore

SolarinBlue prévoit de développer rapidement de nouveaux projets de solaire offshore au service de la décarbonation des installations portuaires et des territoires insulaires. La technologie de SolarinBlue apporte également des synergies avec les parcs éoliens offshore, qu’ils soient fixes ou flottants. Les parcs éoliens offshore et solaires offshore peuvent ainsi partager un même raccordement afin de réduire les investissements dans les infrastructures et augmenter la production d’électricité renouvelable sur un même site offshore. SolarinBlue vise la création de parcs offshore hybrides éolien-solaire. L’objectif est le lancement des premiers projets européens d’1 gigawatt d’ici 2030.

Encadré

Quid de SolarinBlue ?

SolarinBlue est le leader français du solaire offshore flottant. Sa mission est de libérer le solaire photovoltaïque des compétitions d’usage sur le foncier terrestre en transposant le solaire photovoltaïque dans le domaine maritime et en permettant des parcs hybrides éoliens et solaires. SolarinBlue a été fondée en décembre 2019 et développe activement une technologie photovoltaïque flottante offshore pour des conditions offshore difficiles (vagues de 10+ mètres et vents de 200 km/h), avec la plus faible empreinte écologique possible et sur une durée de vie de 30 ans.