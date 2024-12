VIDEO/ Clara Trevisiol de Monabee sur BFM Business pour parler du solaire

En ces veilles de Noël 2024, Clara Trévisiol, co-fondatrice de Monabee était invitée de l’émission La place de l’Immo sur BFM Business. De quoi notamment faire le point sur le développement et la montée en puissance de l’autoconsommation solaire en France avec plus de 500 000 foyers désormais équipés. De bons conseils, Clara Trévisiol met en avant le pilotage des installations afin d’optimiser sa consommation d’énergie solaire pour rentabiliser au mieux son investissement. Et d’évoquer également l’option du stockage avec le prix des batteries qui ne cessent de baisser…voir même les batteries bidirectionnelles des véhicules électriques qui représentent l’avenir dans l’équilibre des réseaux. Et de conclure sur le souhait d’un nouvel objectif solaire ambitieux gravé dans la prochaine PPE et d’une stabilité réglementaire sans les freins administratifs associés …

