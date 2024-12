EDF Renouvelables annonce la mise en service commerciale du parc solaire de Morris Ridge dans l’Etat de New-York

EDF Renouvelables Amérique du Nord vient de mettre en service le parc solaire de Morris Ridge qui a commencé à fournir de l’électricité à l’État de New York. La New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) a attribué à Morris Ridge un contrat long terme dans le cadre de l’appel d’offres 2018 Renewable Energy Standard Solicitation.

Le parc solaire de Morris Ridge, d’une capacité de 229 mégawatts (MWdc) / 177 MWac, est situé dans la ville de Mount Morris et joue un rôle important dans l’objectif de l’État de New York de produire 70% de son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030.

“Le plus grand projet solaire opérationnel de l’État de New York”

Le projet a déjà eu un impact positif sur les communautés locales, dont celles de Mount Morris et du comté de Livingston, grâce aux retombées financières et aux opportunités d’emplois pendant les phases de développement et de construction. Les travaux de construction du parc de Morris Ridge Solar ont employé jusqu’à 550 personnes, avec plus de 22 millions de dollars de salaires versés. Au-delà des contributions financières prévues de 18,6 millions de dollars pour le territoire et les services publics au cours de sa durée de vie, le projet a également représenté plus de 70 millions de dollars de retombées pour l’économie new-yorkaise à travers des achats de matériaux, services, main-d’œuvre et autre. « Le projet solaire de Morris Ridge ne représente pas seulement notre engagement en faveur des énergies renouvelables, mais souligne également notre engagement en faveur du développement économique et environnemental de l’État de New York« , a déclaré Stephane Desdunes, Vice-président du développement Canada et Nord-Est des Etats-Unis d’EDF Renouvelables. « Nous sommes fiers d’être le premier projet à recevoir une autorisation de l’Office of Renewable Energy Siting, ce qui marque une étape importante dans la transition vers l’énergie bas-carbone dans l’État de New York. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la communauté d’accueil, dont le soutien et la participation active ont été déterminants pour la réalisation du plus grand projet solaire opérationnel de l’État de New York. Nous sommes impatients de continuer à contribuer aux objectifs de développement durable de l’État à Mount Morris et dans d’autres communautés« .

Près de 140 000 tonnes d’émissions CO₂ évitées par an

Doreen M. Harris, présidente-directrice générale de l’autorité de l’État de New York pour la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie, a déclaré »Il est passionnant de voir un projet d’énergie renouvelable tel que Morris Ridge Solar commencer à fournir de l’électricité propre et fiable aux familles et aux entreprises de l’État de New York. Cette réalisation est un exemple éclatant de la manière dont un projet mené par les communautés peut contribuer à des centaines d’emplois locaux tout en stimulant une activité de développement économique et des investissements significatifs à Mount Morris et dans le comté de Livingston dans son ensemble« . À pleine capacité, l’énergie produite par Morris Ridge Solar devrait satisfaire les besoins en électricité de plus de 47 000 foyers new-yorkais. Cela équivaut à éviter près de 140 000 tonnes d’émissions CO₂ par an, ce qui est comparable aux émissions de près de 30 000 véhicules au cours d’une année.