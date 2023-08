VIDEO : AndrÃ© Joffre sur BFM TV Ã©voque les opportunitÃ©s de marchÃ© de l’industrie solaire

En matinée, le 29 août dernier, dans Le Live Toussaint, BFM TV a ouvert ses antennes à André Joffre, fondateur du bureau d’études Tecsol et président du pôle de compétitivité DERBI. Où il a été question d’énergie solaire et de sa rentabilité…

Lors de cette interview, André Joffre a balayé les dernières actualités du solaire notamment les progrès considérables réalisés en matière de technologie et de coûts de production non sans rappeler que les modules photovoltaïques sont exempts de terres rares et pour l’essentiel constitués de silicium, un des matériaux les plus répandus sur la planète. Sur l’inévitable question du made in France, il a évoqué les unités de production en Bretagne et en Alsace et les deux gigafactories à venir en Moselle et à Fos sur Mer.

Côté rentabilité dans le résidentiel : “Autour de 20 m² sur le toit d’une maison, cela représente 3 kW, ça coûte 8 à 9000 euros et cela permet d’économiser par an entre 700 et 1000 euros suivant la région où l’on se trouve” a-t-il commenté. Interrogé sur l’agrivoltaïsme, une pratique encouragée par la loi mais très réglementée, André Joffre estime que les agriculteurs ont tout intérêt à être partie prenante des projets de production d’énergie afin de mieux vivre de leur activité.

Un entretien à retrouver ci-dessous.

www.youtube.com/watch?v=TdTRld7MjXc