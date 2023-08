A Saumur, une rentrÃ©e scolaire sous le signe de lâ€™Ã©nergie solaire

L’entreprise Hellio a finalisé l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de l’école primaire publique les Hautes Vignes, située à Saumur. Grâce à la pose de 90 panneaux photovoltaïques, l’établissement scolaire produit sa propre énergie solaire pour réduire ses dépenses d’électricité et gagner en indépendance énergétique. A Saumur, la mairie fait rimer rentrée scolaire avec énergie solaire !

La rénovation énergétique des bâtiments scolaires fait partie des priorités de la municipalité saumuroise et représente un enjeu majeur pour accélérer les économies d’énergie. En France, 85 % du parc des établissements scolaires est à rénover. Dans ce contexte, Hellio accompagne plus de 2 000 communes et collectivités pour leur permettre de réaliser des travaux d’économies d’énergie.

Améliorer la performance énergétique des écoles pour répondre aux enjeux de transition du secteur tertiaire public

Au mois de mai 2023, l’État a amplifié les mesures visant à rénover le parc des

établissements scolaires. À travers le programme EduRénov, le Gouvernement, avec la Banque des Territoires, a fixé l’objectif de rénover 10 000 établissements d’ici 2027, en réalisant au moins 40 % d’économies d’énergie. Le programme Actee+, le tiers financement, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ou encore le Fonds vert qui sera pérennisé au-delà de 2023, sont autant de dispositifs mis en place pour y parvenir. Les bâtiments scolaires, dont 80 % ont été construits dans les années 1960, sont dégradés et pèsent sur la facture énergétique des collectivités, les écoles représentant le type de bâtiment le plus consommateur d’une petite commune. Pour favoriser les économies d’énergie, l’installation de panneaux photovoltaïques contribue à gagner en indépendance énergétique, réduire les dépenses d’électricité et permet, en parallèle, de se conformer aux objectifs du décret tertiaire. Ce dernier entend diminuer la consommation énergétique du parc de bâtiments tertiaires – dont la surface est supérieure à 1 000 m² – d’au moins 40% dès 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. « Depuis 15 ans, Hellio apporte ses compétences et son expertise technique au service des collectivités territoriales pour réussir le grand défi de la transition énergétique. Grâce à la pose de panneaux photovoltaïques, la collectivité prend le virage des énergies renouvelables tout en réduisant de manière significative ses factures énergétiques », analyse Augustin Bouet, directeur Grands Comptes de Hellio.

L’école les Hautes Vignes se tourne vers le solaire pour réaliser des économies d’énergie : une production d’énergie verte pour répondre à la moitié des besoins de consommation

Depuis juillet 2022, Hellio accompagne les services de la ville de Saumur, allant de l’étude du projet d’installation de panneaux photovoltaïques, jusqu’au suivi des performances effectives, en passant par la réalisation des travaux.

C’est le spécialiste de la pose de panneaux photovoltaïques C’elect Solar, certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), qui a procédé à l’installation d’une centrale solaire de 36 kWc sur le site. Après la prise de cote sur le toit et le calepinage, l’installateur a ensuite mis en œuvre les supports d’étanchéité, les structures et les chemins de câble, avant d’effectuer la pose des panneaux et le raccordement au réseau de distribution électrique.

L’installation va permettre à l’école de produire 50 % de ses besoins en énergie en autoconsommation, et ainsi réduire de moitié sa dépendance au réseau national électrique. En effet, avant la pose de panneaux solaires, la consommation initiale de l’établissement s’élevait à 22 800 kWh. À la suite de l’installation et après environ 1 an de production le gain énergétique devrait atteindre 11 800 kWh. « Nous avons pu entreprendre des travaux dans notre école avec l’aide de Hellio. Leur expertise nous a permis de concrétiser notre vision d’un établissement scolaire durable qui nous rend, à notre échelle, acteur de la transition écologique », conclut Jackie Goulet Claisse, maire de Saumur.

Encadré

Chiffres clés

Montant des travaux : 45 890 €

Gain énergétique estimé : 11 800 kWh

Nombre de panneaux installés : 90

M² de la toiture : 200 m²

Consommation de l’établissement avant les travaux : 22 800 kWh

Consommation estimée après l’installation des panneaux photovoltaïques : 11 000 kWh

Soit 27 % d’autoconsommation et 49 % d’autoproduction