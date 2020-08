Verkor amplifie la production de batteries bas carbone en France avec une Gigafactory et 2000 emplois directs Ã  la clÃ©

Afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques, la société industrielle française Verkor va amplifier la production de batteries bas carbone en France avec le soutien d’EIT InnoEnergy, de Schneider Electric et du Groupe IDEC.



La production de la première Gigafactory de Verkor débutera en 2023, avec une capacité initiale de batteries de 16 GWh allant jusqu’à 50 GWh en fonction de la dynamique future du marché. L’usine nécessitera un investissement initial d’1,6 milliard d’euros et créera plus de 2000 emplois directs, tout en générant des milliers d’emplois supplémentaires dans sa chaîne de valeur et son écosystème.

Réduire la dépendance aux importations

Schneider Electric, EIT InnoEnergy et le Groupe IDEC ont fondé la société Verkor. Schneider Electric apporte son expertise de l’électronique de puissance et de manière générale de smart manufacturing, tandis que le Groupe IDEC a la charge de trouver le foncier et de construire le site industriel. Quant à l’EIT InnoEnergy, c’est un moteur d’innovation et d’entrepreneuriat dans le secteur de l’énergie durable en Europe, et au-delà. Verkor est une réponse au décalage grandissant entre la demande attendue de batteries et l’offre déjà annoncée en Europe. La croissance à venir pour cette décennie nécessitera l’implantation de deux à trois Gigafactories sur le seul territoire français. L’écosystème industriel européen est sous pression pour établir une chaîne de valeur locale et durable, ce qui permettra aussi de réduire la dépendance aux importations.

« Accélérer la transition énergétique en Europe »

La présence de champions de l’automobile et de l’énergie, son électricité bas-carbone à coût compétitif et son excellence industrielle font de la France le lieu idéal pour l’établissement de Gigafactories compétitives en Europe du Sud, une région qui manque de tels projets par rapport à l’Europe du nord et centrale. Le ministère de l’Industrie français a exprimé un soutien appuyé au projet, qui est en ligne avec les plans du Gouvernement vers une production automobile plus verte et plus résiliente. De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin, associée, Yoann Usseglio, avocat) a conseillé Verkor et EIT InnoEnergy pour ce projet. « La construction de cette Gigafactory va permettre d’accélérer la transition énergétique en Europe » explique Sylvie Perrin. « Notre pays ne mise que trop rarement encore sur des projets internationaux innovants de premier plan, comme le projet Verkor, pour se transformer. C’est pourquoi, nous ne pouvons que nous féliciter de cette réindustrialisation à contrecourant : elle fait sens et elle est stratégique pour notre continent. Notre société accompagne depuis 20 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs transitions et nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu contribuer à ce projet ambitieux. ».