CIT mÃ¨ne un financement de 162 millions de dollars pour une centrale solaire portÃ©e par Canadian Solar au Texas

CIT Group Inc vient d’annoncer que son unité Power and Energy était l’unique chef de file d’un financement de 162 millions de dollars pour le projet solaire East Blackland de Canadian Solar dans le comté de Travis, Texas. Détails !

Le financement de ce projet d’envergure a été organisé pour le compte de Recurrent Energy LLC, une filiale en propriété exclusive de Canadian Solar Inc. qui fait office de filiale de développement de projets américains de Canadian Solar. Acteur actif dans le développement des énergies renouvelables, Recurrent a déjà développé plus de 2,4 gigawatts de projets solaires et prévoit encore 5 gigawatts à venir.

East Blackland, également connu sous le nom de Pflugerville Solar Farm, est un projet solaire de 144 mégawatts (MW). Austin Energy, un service public fournissant de l’électricité à la ville d’Austin, au Texas, et aux environs, achètera l’électricité produite par le projet aux termes d’un contrat d’achat d’électricité de 15 ans. “Ce projet solaire fournira à la région d’Austin une autre source précieuse d’énergie propre et renouvelable. De plus, la construction et l’exploitation du projet contribueront à la croissance économique de la région”, a déclaré le Dr Shawn Qu, président-directeur général de Canadian Solar. “Nous sommes heureux de travailler avec l’équipe CIT sur ce financement et de tirer parti de leur expertise et de leur agilité pour faire avancer ce projet.”

En menant ce financement, CIT étend ses antécédents en tant que l’un des principaux prêteurs d’énergie renouvelable à l’échelle nationale, selon la société d’études de marché Inframation, une société Acuris. Plus tôt cette année, l’activité Power and Energy de CIT a été récompensée par un Stevie American Business Award pour son succès dans le financement de projets d’énergie renouvelable et de stockage de batteries. «Recurrent Energy est reconnu comme l’un des principaux développeurs de projets d’énergie renouvelable», a déclaré Mike Lorusso, directeur général et chef de groupe de l’unité Power and Energy de CIT. «Nous avons été heureux de travailler sur ce financement et fiers de jouer un rôle continu dans le soutien de l’expansion de l’énergie renouvelable à travers les États-Unis».

Dans le cadre du financement, CIT fournit un ensemble de services de gestion de trésorerie et de marchés de capitaux. Power and Energy, qui fait partie de la division Commercial Finance de CIT, s’appuie sur ses connaissances et son expertise approfondies du secteur pour offrir des solutions de financement complètes pour la production d’énergie renouvelable et conventionnelle. L’unité gère un vaste portefeuille diversifié qui comprend des investissements dans toutes les catégories d’actifs du secteur de l’énergie.