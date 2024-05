VELUX ouvre une fenÃªtre sur lâ€™agrivoltaÃ¯sme en Espagne

Un grand parc solaire, développé pour le groupe VELUX afin de répondre à ses besoins en énergie renouvelable en Europe, est désormais pleinement opérationnel et connecté au réseau électrique local en Espagne. Le parc photovoltaïque de 54 MWc intègre la production d’électricité renouvelable, l’agriculture et la biodiversité. Il s’agit du premier parc solaire agrivoltaïque de BayWa r.e. construit en Espagne, basé sur un accord d’achat d’électricité (PPA) avec VELUX.

En novembre 2022, le groupe VELUX et BayWa r.e. ont annoncé un PPA pour développer deux grands parcs solaires dans le sud de l’Espagne : l’un à Gerena, près de Séville, et l’autre à Alhendín, près de Grenade. Le parc d’Alhendín a été récemment achevé et fournit désormais de l’électricité au réseau électrique local. Avec Alhendín pleinement opérationnel, VELUX atteint son objectif de 100 % d’électricité renouvelable et permet en outre la création d’une nouvelle centrale d’énergie renouvelable en Europe. Le parc se compose de plus de 85 000 panneaux solaires et produit 96,8 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 24 700 foyers.

Une installation agrivoltaïque pionnière

Le parc solaire d’Alhendín est une installation agrivoltaïque pionnière, combinant production d’énergie renouvelable et agriculture : environ 10 % du parc est conçu pour permettre le passage des machines agricoles entre les rangées panneaux solaires. Ce projet est le premier de ce type pour BayWa r.e. en Espagne. « L’achèvement du parc solaire d’Alhendín et sa connexion au réseau électrique espagnol est une grande réussite, qui permet à VELUX de respecter ses objectifs en matière d’électricité renouvelable », déclare Kim Jonas, directeur Énergie et Climat du groupe VELUX. « Les composantes agricoles et environnementales du projet résonnent avec notre double objectif d’action climatique et d’amélioration de la biodiversité. En partenariat avec BayWa r.e., nous mettons maintenant en œuvre le concept de symbiose photovoltaïque, qui vise à intégrer les parcs solaires avec la nature et la communauté pour des bénéfices mutuels. »

Perspectives d’avenir

Ces mesures pour le parc d’Alhendín seront mises en place progressivement et devraient être entièrement réalisées d’ici le printemps 2025. Le parc solaire de Gerena attend l’approbation réglementaire locale et devrait être achevé en 2025. La puissance du parc de Gerena sera d’environ 60 MWc. Lorsque les deux centrales solaires seront pleinement opérationnelles, elles produiront annuellement 167 GWh d’électricité renouvelable pour VELUX, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 45 000 foyers européens. Environ 80 % de l’électricité produite par les centrales seront générés grâce au PPA avec VELUX. Le PPA réduira l’empreinte carbone du groupe VELUX d’environ 40 000 tonnes de CO2e pour les opérations et activités européennes de l’entreprise chaque année. Daniel Gäfke, directeur monde projets et membre exécutif du conseil d’administration de BayWa r.e., ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir VELUX dans l’atteinte de son objectif de 100 % d’électricité renouvelable pour ses opérations européennes. Cette réussite représente une étape importante dans l’engagement de BayWa r.e. à faire avancer la transition énergétique des entreprises, essentielle pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Nous sommes alignés avec VELUX pour aller au-delà des normes habituelles, ce qui nous permet de mettre en œuvre des technologies pionnières comme l’agrivoltaïsme, tout en préservant la biodiversité et favorisant l’engagement communautaire, pour maximiser la création de valeur locale. »

Encadré

Quèsaco la symbiose photovoltaïque ?

Le concept de symbiose photovoltaïque regroupe un ensemble de mesures visant à améliorer la biodiversité et à favoriser l’implication des territoires. Le projet est actuellement développé en partenariat avec deux universités espagnoles, l’Université de Cordoue et l’Université autonome de Madrid. La symbiose photovoltaïque comprend les mesures suivantes :

Études de référence, numérisation et surveillance de la végétation

Projet pilote Agri-PV et système de collecte des eaux de pluie

Plantation de graminées avec des semences naturelles et des espèces de fleurs sauvages

Refuges pour la faune, étangs pour les amphibiens, abreuvoirs pour les oiseaux, nichoirs et perchoirs

Zone de reproduction pour protéger l’espèce menacée de Faucon crécerellette

Amélioration de l’habitat des steppes

Suivi et évaluation des mesures pour créer un guide des meilleures pratiques pouvant être reproduites dans d’autres projets

Actions sociales dans la région, telles que des ateliers avec les groupes d’intérêt locaux et des visites éducatives pour les écoles